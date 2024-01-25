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盈利增三成 一拖平通街

財金專欄 2024/01/25

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第一拖拉機（00038）盈利連續4年增長，券商料2023年再增逾三成，農機出海和內地市場復甦，是公司未來盈利增長點，估值有上升空間。

一拖截至2023年9月止九個月收入102.5億元人民幣，按年持平，但

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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