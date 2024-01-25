盈利增三成 一拖平通街 財金專欄 2024/01/25 分享： 分享： 第一拖拉機（00038）盈利連續4年增長，券商料2023年再增逾三成，農機出海和內地市場復甦，是公司未來盈利增長點，估值有上升空間。 一拖截至2023年9月止九個月收入102.5億元人民幣，按年持平，但 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股兩日升900 恒指明日衝擊萬六（第四版） 2024/01/24 港股兩日升900 恒指明日衝擊萬六（第四版） 中字股實力談 - 信行10厘息 嚴重被低估 2024/01/24 信行10厘息 嚴重被低估 中字股實力談 - 見底？（第四版） 2024/01/23 見底？（第四版） 中字股實力談 - 招行8厘息 價值再重現 2024/01/23 招行8厘息 價值再重現 中字股實力談 - 港股失萬五 是深不見底還是疫情底？（第四版） 2024/01/22 港股失萬五 是深不見底還是疫情底？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國發改委 第一拖拉機股份（00038） 中聯重科（01157） 人民幣 板塊