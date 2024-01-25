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人行降準 景順：仍欠兩因素助信貸需求（新增表）

財金猛人追蹤 17:27 2024/01/25

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中國人民銀行（下稱「人行」）宣布將於2月5日全面下調銀行存款準備金率50點子，下調幅度大過市場預期之餘，時間亦早過市場預期。

點擊圖片放大

這是自2023年9月份以來的首次降準，為市場帶來正面驚喜，加上最近中國國務院宣布「要加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好趨勢」，令本次降準無疑是決策部署的措施之一。 
 
信貸需求成關鍵

降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響。從歷史上看，降準推動了更大幅度的信貸增長，原因在於降準推動信貸供應，帶動經濟發展。不過，這一次，問題不在於信貸供應，而在於信貸需求（或缺乏信貸需求）。

我認為：

企業信心好轉，或是貸款市場報價利率（LPR）（基準利率）大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。至於基準利率沒有大幅下調的原因，是人行同時需要平衡滙率波動。 

仍不可能實施大規模刺激措施

顯然，市場希望政策制定者推出大規模政策來支持相關基本因素，例如......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

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景順對於2023年12月中國數據解讀，詳見：【下一頁

景順對於2023年12月美國聯儲局議息結果解讀，詳見：【下一頁

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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