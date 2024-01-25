人行降準 景順：仍欠兩因素助信貸需求（新增表）

中國人民銀行（下稱「人行」）宣布將於2月5日全面下調銀行存款準備金率50點子，下調幅度大過市場預期之餘，時間亦早過市場預期。

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這是自2023年9月份以來的首次降準，為市場帶來正面驚喜，加上最近中國國務院宣布「要加強政策工具創新和協調配合，鞏固和增強經濟回升向好趨勢」，令本次降準無疑是決策部署的措施之一。



信貸需求成關鍵

降準本身不太可能對經濟增長產生深遠的影響。從歷史上看，降準推動了更大幅度的信貸增長，原因在於降準推動信貸供應，帶動經濟發展。不過，這一次，問題不在於信貸供應，而在於信貸需求（或缺乏信貸需求）。

我認為：

企業信心好轉，或是貸款市場報價利率（LPR）（基準利率）大幅下調，可能更有望帶動信貸增長大幅回升。至於基準利率沒有大幅下調的原因，是人行同時需要平衡滙率波動。

仍不可能實施大規模刺激措施

顯然，市場希望政策制定者推出大規模政策來支持相關基本因素，例如......

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