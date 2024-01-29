高盛劉勁津 拆局港股反彈條件 中國救市要做5件事

【高盛/劉勁津/中國股票/港股/救市/房地產】內地高官「連續劇」式預告救市，支持恒指重返16000點之上。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津及其團隊1月23日發表報告，認為需要出現5大類「救市良方」，扭轉根深蒂固的負面預期和情緒，中國股市後市就會出現期待已久的反彈。

高盛指出，過去三年無疑是對中國股票投資者來說充滿挑戰和挫折的時期──最高最低位跌過61%、A股+H股+ADR總市值蒸發30%、指數市盈率降評56%、交易額下跌19%，以及在香港/中國市場的集資額下跌58%。自2021年以來，中國在全球股市中顯著落後，估值被壓低，且在各種基金中的配置處於10年低點。

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展望2024年，高盛預測MSCI中國升18%、滬深300升19%，建基於中國經濟有有效的政策支撑，實現約5%的實質GDP增長，中國市場每股盈利增長約10%，以及適度的估值恢復。不過高盛也指出，由於複雜的宏觀挑戰以及2024年大選年，預測的變異性可能會很高。

投資者正在思考在新的一年展開時，何時以及在什麼條件下可以出現期待已久的反彈。高盛提出了幾種可能的催化劑，可能有助於扭轉根深蒂固的負面預期和情緒，包括：

一、全面而有力的寬鬆政策包

高盛經濟學家預期2024年整體政策立場將廣泛地刺激增長，出現2次減息、2次降準，社融增長10%，財政赤字將逐步擴大，以及對房地產市場的供需兩方政策進一步放寬。這些政策將是實現2024年大約5%的GDP增長的必要條件，並且可能在3月的全國人大會議上得到正式認可。

但高盛指出，內地中央需要將過去分散、漸進式的放寬政策出台，轉變為更積極、大膽的方法，以推翻市場中的負面、通縮敘事，並有效地穩定投資者的增長期望，因為1. 目前為止的政策放寬未能滿足投資者在這個下行周期中的期望；2. 房地產市場的去槓桿化使這次經濟衰退可能與以往不同；3. 隨著通脹壓力下降，實際利率居高不下，過去的減息降準幅度令人失望。

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考慮到中國正在應對的複雜的宏觀挑戰，高盛指出中央若要救市，需要一個全面、果斷、有力的放寬政策包，有具體的KPI，以及高層次的政策一致性、透明度和問責制，以解決結構性的掛鈎。如果不能做到這一點，可能會引發對政策效力的懷疑，並加深「信任赤字」，當它牢固地灌輸到投資者的心態中時，可能很難消除。

二、以需求為導向的刺激政策

過去幾乎所有的下行周期中，中國主要依賴供應側措施來對抗周期性逆風，即通過地方政府和國企投資於基建，依賴房地產市場來提振總體需求以及其延伸的價值鏈，並擴大在戰略重要領域的產量。這種政策產生了意想不到的副作用，特別是地方政府的高杠桿率、資源配置失調、政策放寬衝動的減弱，以及某些行業的產能過剩。

相比之下，許多發達經濟體在疫情期間都是刺激需求側來救市，例如援助金和直接現金補貼。雖然隨後帶來了高通脹，但它對消費者的資產負債表和自由支配支出有利，從而有效地恢復了各自的消費經濟。

隨著2023年初短暫的需求激增後，中國的消費者支出保持低迷。因應房地產市場的重大拖累、勞動力市場的壓力、消費者信心的惡化，將放寬的方向明顯地傾向於需求側，有助改善消費者的情緒，解鎖家庭部門的高（過剩）儲蓄，並促進一種由消費帶動的恢復和增長模式。

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