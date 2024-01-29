中銀國際：中海油資本開支趨穩 助未來增派息（持續更新）

美國公布的經濟數據，持續呈現「大部分優於市場預期」的趨勢（點擊圖片放大），樂觀看是美國經濟硬着陸風險大大降低，惟市場對美國聯儲局議息會議開始減息的月份，卻由早前預期的3月，延後至5月（點擊圖片放大）。在此情況下，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、內險股及中資電訊股等，有何影響？

專訪瑞士寶盛鄧啟志 籲穩守突擊 薦高息股【下一頁】

延伸閱讀：施羅德解構2024年美啟動減息兩關鍵（新增圖）

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1月29日：

【01：00】內地財產保險（下稱「產險」）行業的周期性較人壽保險行業為低，加上產險企業面對的內房債務風險也較低，令中國財險 （02328） （下稱「財險」）股價近年反覆向上（點擊圖片放大），表現明顯跑贏大市及其他內險股（其他內險股股價尋底格局未變），值得趁股價回調伺機收集。

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更多關於財險的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月28日：

【15：00】股價較波動，但2024年預測股息約9.5厘的高息股中國海油石油 （00883） ，日前獲中銀國際發表報告重申其「買入」的投資評級之餘，更將其目標價由16.57元上調至16.88元。

中銀國際指，中海油2023年石油及天然氣總產量較指引上限超出2.3%，加上公司亦上調未來兩年產量指引，目標未來三年的產量年均複合增長率達至少6.3%。中銀國際認為，隨着中海油資本開支漸趨穩定，公司未來能夠增加派息。

中銀國際更將......

1月27日：

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股中國交通建設 （01800） ，分析詳見：【下一頁】

1月26日：

【18：00】老牌香港收租股兼銅鑼灣最大的商業物業業主的希慎興業 （00014） ，獲星展發表最新研究報告續予「買入」的投資評級，惟目標價由22.8元下調22.4%至17.7元。

星展表示，希慎旗下物業升級改造工程初見成效，商舖租金回升勢頭向好，而且零售物業組合翻新工程已接近完成，預期翻新後區域帶來租金貢獻，加上有利的零售續租租金增長，可支持租金收入回升。

不過，星展補充......

延伸閱讀：港寫字樓裝修成本升勢趨緩

【12：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，惟此類股份的每股派息提升能力，與香港物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港零售商舖的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股招商銀行 （03968） ，分析詳見：【下一頁】

1月25日：

【17：00】中國人民銀行（下稱「人行」）貨幣政策影響一些熱門收息股如內銀股、內險股、內房股，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對昨日人行宣布下調存款準備金率的解讀，詳見：【下一頁】

【13：15】內險股的每股派息能力，在過去一段時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機衝擊。瑞銀就內險板塊最新發表的研究報告指，中國人民銀行預告將於2月5日下調存款準備金率50點子，釋放1萬億元人民幣流動性，若果股市氣氛受到提振，預料內險股將會受惠於投資收益增加，以及估值提升。

另一方面，瑞銀續指出，在市場流動性改善下，儲蓄保險產品的回報較其他固定收益投資吸引，亦將推動保險銷售。惟瑞銀補充，中期而言，減息周期對再投資回報構成挑戰，利率下調壓力將會打擊內險板塊的前景，削弱其內含價值假設。

瑞銀認為......

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記者：蕭悅潾

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