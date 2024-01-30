滙豐環研：2024年內地2類基建合約增長佳 3股被削目標價（持續更新）

美國公布的經濟數據，持續呈現「大部分優於市場預期」的趨勢（點擊圖片放大），樂觀看是美國經濟硬着陸風險大大降低，惟市場對美國聯儲局議息會議開始減息的月份，卻由早前預期的3月，延後至5月（點擊圖片放大）。在此情況下，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、內險股及中資電訊股等，有何影響？

專訪瑞士寶盛鄧啟志 籲穩守突擊 薦高息股【下一頁】

延伸閱讀：施羅德解構2024年美啟動減息兩關鍵（新增圖）

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1月30日：

【17：45】滙豐環球研究近日就內地基建板塊發表研究報告（行業分析詳見本文今日【12：30】報道），雖然維持中國中鐵 （00390） 、中國鐵建 （01186） 、中國交通建設 （01800） 及中國建築 （03311） 的投資評級為「買入」，但只調升了中交建的目標價（點擊圖片放大），其餘3隻內地基建股的目標價均被下調。

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【16：45】中資券商龍頭中金對美國聯儲局議息及美元走勢展望，分析詳見：【下一頁】

【13：30】金屬股為股息率對經濟周期較敏感度高的股份，在經濟暢旺時，股息率可達7厘、8厘甚至10厘。芝加哥商品交易所對金屬行業前景分析，詳見：【下一頁】

【12：30】內地基建股為另類收息股，而滙豐環球研究近日就此板塊發表研究報告指，據報國務院針對12個債務狀況嚴重的地區，要求暫停或停止部分由國家資助的高速公路等基礎建設專案，預計該12個地區的固定資產投資（FAI）佔全國的約20%，惟主要承包商的管理層認為措施對其專案的影響有限，因為他們的大多數專案都屬於關鍵專案。

滙豐環研續指出，2024年在中央政府對部分領域的資金支持下，整體基礎建設投資仍將温和增長，雖然新的完工目標放緩，但鐵路固定資產投資或會按年錄得成長；另外......

【11：45】德國大型綜合金融機構安聯，對本周美國聯儲局議息及2024年息率展望，分析詳見：【下一頁】

【10：45】安本亞洲股票投資總監金彪看好中國五大主題，當中不乏一些收息股相關概念，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國聯通 （00762） ，分析詳見：【下一頁】

1月29日：

【17：00】瑞銀除了就能實業 （00006） 發表最新報告（詳見本文今日【16：00】報道）外，也對持有電能約36%權益的長江基建 （01038） 發表新報告，維持其投資評級為「買入」，並將其目標價由48元上調至51元，相當於預測2024年市帳率（PB）約1倍。

瑞銀表示，自上月中旬英國宣布監管重置以來，長建因有近半數純利貢獻來自英國，股價表現較恒指跑贏。瑞銀續表示，對長建的英國資產持正面看法，並將其2023至2025年的盈測分別上調......

【16：00】港人熱門收息股電能實業 （00006） ，獲瑞銀發表最新研究報告重申其「買入」的投資評級，並其2023至2025年各年盈測分別上調3%、3%及1%，以反映2023年滙兌影響好過預期，以及將其目標價由51元微升至52元。

瑞銀認為......

【13：00】瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志薦收息主題的港股，分析詳見：【下一頁】

【06：00】對於2024年美國息率展望，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志的最新看法詳見：【下一頁】

【01：00】內地財產保險（下稱「產險」）行業的周期性較人壽保險行業為低，加上產險企業面對的內房債務風險也較低，令中國財險 （02328） （下稱「財險」）股價近年反覆向上（點擊圖片放大），表現明顯跑贏大市及其他內險股（其他內險股股價尋底格局未變），值得趁股價回調伺機收集。

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更多關於財險的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

1月28日：

【15：00】股價較波動，但2024年預測股息約9.5厘的高息股中國海油石油 （00883） ，日前獲中銀國際發表報告重申其「買入」的投資評級之餘，更將其目標價由16.57元上調至16.88元。

中銀國際指，中海油2023年石油及天然氣總產量較指引上限超出2.3%，加上公司亦上調未來兩年產量指引，目標未來三年的產量年均複合增長率達至少6.3%。中銀國際認為，隨着中海油資本開支漸趨穩定，公司未來能夠增加派息。

中銀國際更將......

1月27日：

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評另類收息股中國交通建設 （01800） ，分析詳見：【下一頁】

1月26日：

【18：00】老牌香港收租股兼銅鑼灣最大的商業物業業主的希慎興業 （00014） ，獲星展發表最新研究報告續予「買入」的投資評級，惟目標價由22.8元下調22.4%至17.7元。

星展表示，希慎旗下物業升級改造工程初見成效，商舖租金回升勢頭向好，而且零售物業組合翻新工程已接近完成，預期翻新後區域帶來租金貢獻，加上有利的零售續租租金增長，可支持租金收入回升。

不過，星展補充......

延伸閱讀：港寫字樓裝修成本升勢趨緩

【12：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，惟此類股份的每股派息提升能力，與香港物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行對香港零售商舖的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股招商銀行 （03968） ，分析詳見：【下一頁】

1月25日：

【17：00】中國人民銀行（下稱「人行」）貨幣政策影響一些熱門收息股如內銀股、內險股、內房股，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對昨日人行宣布下調存款準備金率的解讀，詳見：【下一頁】

【13：15】內險股的每股派息能力，在過去一段時間，同時受到新冠疫情及內房債務危機衝擊。瑞銀就內險板塊最新發表的研究報告指，中國人民銀行預告將於2月5日下調存款準備金率50點子，釋放1萬億元人民幣流動性，若果股市氣氛受到提振，預料內險股將會受惠於投資收益增加，以及估值提升。

另一方面，瑞銀續指出，在市場流動性改善下，儲蓄保險產品的回報較其他固定收益投資吸引，亦將推動保險銷售。惟瑞銀補充，中期而言，減息周期對再投資回報構成挑戰，利率下調壓力將會打擊內險板塊的前景，削弱其內含價值假設。

瑞銀認為......

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更多關於1月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國移動】【長江基建】

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