出租與出售房屋的槓桿藝術

最近，房屋局何永賢局長在接受媒體的訪問時表示，會研究調整現時出租公屋與資助出售房屋的比例，未來或可興建更多居屋及綠置居單位。為何政府認為現時是適合的時機展開有關的研究，今日稍作一些分析及探討。

政府自2014年公布《長遠房屋策略》以來，在公私營房屋供應上，制定十年向前延展的目標，由最初的60比40，其後調整至70比30，進一步以公營房屋供應為主導原則。其實，除了公營與私營房屋的比例外，在公營房屋中亦有一個較少人討論的比例，就是出租公屋/綠置居與資助出售房屋的比例。

根據去年的《長策》周年進度報告中，於2024/25至2033/34年的十年期中，在30.8萬間公營房屋供應目標中，21.6萬間屬於公屋/綠置居，而9.2萬間屬於其他資助出售單位，大約計算比例為70比30，以出租公屋/綠置居佔較多數，大約佔了整體44萬個單位目標的49%。

政府同時亦強調，在未來10年，已覓得足夠的土地興建大約41萬個公營房屋單位，即比目標超出約10萬間，達標甚至超標，對於增加出租公屋供應，加快基層市民獲配公屋單位固然是好事，但大量的建屋開支對房委會帶來極大的財政壓力。

最近房委會財務小組委員會已預測，現金及投資結餘會由今年的697億下跌至2028年的406億元，而更重要的是未來的建屋量將會比現時的超出1倍。房委會開源節流已是一個必須考慮的課題。

根據房委會的資料，在居屋2023計劃出售約9,200個單位中，預料在扣除總工程費用後，運作盈餘錄得122.2億元，而在綠置居2023計劃出售約2,400個單位中，在扣除總工程費用後，運作盈餘錄得22.9億元，即兩期計劃合共盈餘達145億元，成為房委會其中一個主要的財政收入來源之一，有助於房委會持續興建出租公屋的工程開支。因此，若未來調高資助出售房屋的比例，理論上應該會有助於房委會的財政收入，亦同時間，也可以為市民提供購買資助出售房屋的機會。

社會上有意見認為，若增加資助出售房屋的比例，即等於減少了出租公屋的供應，結果便會令輪候公屋時間上升，這是一個吊詭的結論。其實現時在出租公屋/綠置居，與其他資助出售房屋的所謂70比30，也不是一個完全準確的描述，因為綠置居實際上是一個資助出售房屋的項目，只是被放置與出租公屋並列同類而已。

以最新的綠置居2023為例，選取了正在興建中的西北九龍填海區1號地盤（東），即麗玥苑，預計會於2026/27年期間落成。而在該年的落成項目總數為15,400個公屋/綠置居單位，麗玥苑已佔了該年單位的15.5%。其實該年實際上出租與出售單位的比例大致約為60比40。簡單來說，日後房委會若在出租公屋項目中，選取更多的成為綠置居出售項目，出租與出售的比例便可以有更大的調整空間。

還有一點的是，綠置居的主要對象是綠表申請者，以公屋租戶的佔大多數，公屋戶透過購買綠置居後，便可以交回現居的公屋單位，達到「一換一」的效果，理論上是沒有減少出租公屋的供應，影響的是租戶遷出公屋單位的佔用時間，以及減少了新建公屋供應的數目。未來是否應該調高資助出售房屋的比例，留待社會繼續討論。

編輯：陳煒傑

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