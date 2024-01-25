【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 國際 22:31 2024/01/25 分享： 分享： 美國新罕布什爾州（New Hampshire）的共和黨初選塵埃落定，前總統特朗普（Donald Trump）取得54.6%選票，與選前民調相若，輕鬆以11個百分點之差擊敗前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 相關文章 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 今日 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 工資增長強勁 美消費韌性強 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 美普及電動車 仍多障礙未除 2024/01/19 美普及電動車 仍多障礙未除 美國減息助拳 日圓動力倍增 2024/01/18 美國減息助拳 日圓動力倍增 你可能感興趣 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 今日 19:07 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 20:05 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 工資增長強勁 美消費韌性強 16:22 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 政治 選舉 特朗普 拜登 美國共和黨 總統大選 新罕布什爾 艾奧瓦 美國