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【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念

國際 22:31 2024/01/25

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美國新罕布什爾州（New Hampshire）的共和黨初選塵埃落定，前總統特朗普（Donald Trump）取得54.6%選票，與選前民調相若，輕鬆以11個百分點之差擊敗前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）。

...

撰文 : 嚴智勇

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