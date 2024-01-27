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新居屋供應續來  細樓市場添壓

地產 12:00 2024/01/27

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去年推出接受申請的「居屋2023」，逾9000伙居屋將在下周揀樓，屬於近年最大一批居屋供應。近年樓市下跌，除了受加息周期影響，相信長遠居屋等資助房屋穩定增加，亦逐漸改變市場結構，市民入市前不可忽略。

政府由2011年開始復建居屋，首批新居屋在2014年推售，至今已經是第十個寒暑，不過由於建屋需時，加上早期欠缺足夠的土地興建資助房屋，所以早年居屋推售量一直維持較低水平。

2014年首批居屋只有2160伙、2016年則有2,600伙、2017年則為2057伙，相較停建居屋前，房委會一年可以推售逾萬伙只有2至3成供應量，對於滿足市民上車需求亦只是杯水車薪。

前人種樹，後人乘涼，隨著過去兩屆政府快造地建屋，近年居屋開始到位，「居屋2022」為8926伙、「居屋2023」為9154伙，雖然恢復至高峰水平，但數目已經足夠對樓市有一定影響，特別是市場上亦有其他資助房屋供應，如綠置居、房協的資助房屋出售計劃、港人首置盤等，再加上二手居屋，難免搶走相當上車需求。

樓市由各個板塊新盤、二手、上車盤、換樓盤彼此互動構成，雖然綠置居、居屋未必能夠直接跟新盤競爭，但資助房屋搶走一批在二手市場購買上車盤的客源，一層層傳遞，最終仍會影響到私樓換樓市場、新盤的需求。未來資助房屋供應相信只會有增無減，預計即使日後減息，相信樓價仍然維持平穩為主。

記者：余敏欽
 

新居屋供應續來  細樓市場添壓

欄名 : 樓市分析

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