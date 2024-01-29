瑞士寶盛鄧啟志：薦收息主題 港股穩守突擊

【瑞士寶盛/2024/港股/恒生指數/收息】瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志接受《Money Times》專訪時表示，2024年港股投資部署的關鍵詞是「穩守突擊」，料恒生指數首季可上望17000點，建議部署收息股。。

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他解釋，在中國經濟復甦勢頭未明以及美國息口高企的情況下，市場會較為波動，因此投資者今年要先「穩守」，想辦法增加組合的穩健性。

「投資者今年要有一個心理準備，市場的波動可能會大一點，因此組合要分散，只是做股票的投資者，可能要考慮是不是要加些債券去分散風險，令組合更穩健。」

息率有4厘以上已足夠

鄧啟志建議，若想增加防守性，不妨留意基本面穩健及股息率高於4厘的高息股。當中他列出兩大防守投資主題，一是

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