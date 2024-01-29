普徠仕：2024減持現金+配置股債

在美國金融市場，有大量資金停泊在貨幣市場基金和其他短期流動帳戶中。這些資金的流向和時間點或將是影響股票和債券未來表現的决定性因素。減持現金、配置股票和債券的時機或已到來。

鑑於收益率水平吸引，孳息率回落將帶來潛在的債價升高，為尋求更高的回報，資金或會流入短期債券。若市場普遍預期2024年美國經濟將「軟着陸」，資金亦可能流入股市。回顧過去的經濟周期可見，强烈的流動性偏好終將改變，可能會向風險資產注入大量資金。









然而，這一轉變時機，以及資金將流向何種資產類別，仍將取決於許多難以預測的因素，包括聯儲局未來政策變化的方向和步伐、持續的通脹壓力、經濟增長的風險，以及投資者如何應對面臨不明朗因素。

投資者的動機亦是重要因素，不少資金停泊在貨幣市場基金中，未來或有望重投風險資產；但若貨幣市場基金的回報高於銀行儲蓄帳戶，儲蓄帳戶中現金則更有可能留在貨幣市場基金中。

過去四個聯儲局政策周期的情況反映，

在利率見頂之前或見頂時，將資金配置於長期固定收益資產和股票，投資者往往受益最大。

但事實上，即使聯儲局減息，並拉低貨幣市場收益率，投資者仍遲遲未有行動。這或反應聯儲局減息常出現在美國經濟疲軟時，風險資產表現滯後。

▼ 點擊圖片放大 +2

但鑑於存在重大不確定因素，即使聯儲局加大政策寬鬆力度，許多投資者仍選擇維持流動性。但過往情況亦反映，在聯儲局結束緊縮政策前後，遲遲沒有將流動性轉為投資或將犧牲可觀的回報潜力。受多種因素影響，流入零售和機构貨幣市場基金的資金創新高。因此，相關資金未來的走向及時間點亦十分難以判斷......更多內容，訂戶請登入。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...