安本金彪：看好中國五大主題

恒指上周跌穿15000點後，安本亞洲股票投資總監金彪在接受《Money Times》專訪時表示，中國保持刺激政策穩經濟，長期增長趨勢未改，近期下跌為長綫投資優質企業提供「十年一遇」的買入時機，建議留意中國五大主題的投資機遇。

金彪指出，安本是一個作為長綫投資的基金，持股至少要以3年為一個周期，選股也是以「由下而上」（Bottom-up）的方式，着重個股質素，故對市場噪音的關注會較少︰

「市場一些拋售不關乎基本面，而是技術面主導，就像港股近期。我反而覺得這時候股票錯誤定價（mis-pricing）的可能性很大。捉準確的timing很難，但我自己感覺現在買優質股是非常好的時機，拉長投資的周期，作為五年、十年的單位來看的話，現在就是一個十年一遇的機會去買入優質股。」

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金彪長綫看好中國經濟增長，而目前就是經濟結構轉變的陣痛期，若企業能夠扛住下行周期，發展成行業贏家，就是有望成優質股的企業。最關鍵的因素，還是公司自身以至所處的行業，具備結構性的增長機遇，從而帶動公司保持20%或以上的每股盈利增長。展望未來，金彪看好中國5大主題以及箇中的投資機遇︰

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金彪提到......

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