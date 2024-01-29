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歐元料初步支持1.08

財金專欄 2024/01/29

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紅海危機對歐洲經濟衝擊非原先想像般大，區內1月綜合PMI雖只有47.9指數點。即區內經濟仍處收縮，但數字卻較12月略高，顯示紅海危機未有損害歐洲經濟，料這可使市場鬆口氣，並為歐元重新帶來支持。歐元初步

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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