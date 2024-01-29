歐元料初步支持1.08 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 紅海危機對歐洲經濟衝擊非原先想像般大，區內1月綜合PMI雖只有47.9指數點。即區內經濟仍處收縮，但數字卻較12月略高，顯示紅海危機未有損害歐洲經濟，料這可使市場鬆口氣，並為歐元重新帶來支持。歐元初步 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 你可能感興趣 探討聯儲局3月減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局3月減息可能性 英鎊1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 01:00 日圓長遠看好 最新專欄文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 加元邁向1.33機會大 今日 加元邁向1.33機會大 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券