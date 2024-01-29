英鎊1.28美元阻力大 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 本周四英倫銀行議息，但以現通脹率還高企4%，料英倫銀行最快減息日子也待6月份。現今市場焦點已開始從減息預期轉移至英政府3月6日公布的財政預算案身上，看英政府會否為今年大選準備而過度減稅，從而損害到英鎊 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 歐元料初步支持1.08 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 你可能感興趣 探討聯儲局3月減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 01:00 歐元料初步支持1.08 日圓長遠看好 今日 01:00 日圓長遠看好 最新專欄文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 加元邁向1.33機會大 今日 加元邁向1.33機會大 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券