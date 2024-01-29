英鎊1.28美元阻力大

本周四英倫銀行議息，但以現通脹率還高企4%，料英倫銀行最快減息日子也待6月份。現今市場焦點已開始從減息預期轉移至英政府3月6日公布的財政預算案身上，看英政府會否為今年大選準備而過度減稅，從而損害到英鎊

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