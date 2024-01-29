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日圓長遠看好

財金專欄 2024/01/29

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日央行行長在上周議息會指，日本通脹已愈來愈接近該行定下目標，換言之日央行已準備加息。不過市場估計，日央行最快加息日子還待7月底。日圓滙價重點還看美息變化。市場雖降低聯儲局3月減息機率，但我們也不能全排

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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