澳元逐步邁向68美仙 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 上周澳元大部份時間雖在66美仙下，表現疲弱，但實際上一些基礎因素正在轉變中。首先，內地推出穩股市及經濟方案，且初步亦見成效。當中內地股市、人民幣滙價以至國際商品如銅等已見回升。以澳洲對內地經濟的依賴， ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 你可能感興趣 探討聯儲局3月減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 01:00 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊1.28美元阻力大 最新專欄文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 加元邁向1.33機會大 今日 加元邁向1.33機會大 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券