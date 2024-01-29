澳元逐步邁向68美仙

上周澳元大部份時間雖在66美仙下，表現疲弱，但實際上一些基礎因素正在轉變中。首先，內地推出穩股市及經濟方案，且初步亦見成效。當中內地股市、人民幣滙價以至國際商品如銅等已見回升。以澳洲對內地經濟的依賴，

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