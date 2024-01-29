紐元料支持於60美仙

新西蘭2023年第四季年通脹率雖降至4.7%，較第三季5.6%低，但仍不足以讓紐央行減息。由於紐央行有待2月28日才議息，所以於2月6日至8日期間，紐央行公布的未來兩年通脹預測報告將變得重要，以用來衡

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