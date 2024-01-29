紐元料支持於60美仙 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 新西蘭2023年第四季年通脹率雖降至4.7%，較第三季5.6%低，但仍不足以讓紐央行減息。由於紐央行有待2月28日才議息，所以於2月6日至8日期間，紐央行公布的未來兩年通脹預測報告將變得重要，以用來衡 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 你可能感興趣 探討聯儲局3月減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 01:00 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊1.28美元阻力大 最新專欄文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 加元邁向1.33機會大 今日 加元邁向1.33機會大 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券