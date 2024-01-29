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加元邁向1.33機會大

財金專欄 2024/01/29

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上周歐美英公布公布的1月份PMI數字顯示，三地經濟均見改善，以美國經濟表現最優。另內地又推出穩股市及經濟方案。這一切為近日油價以至加元滙價帶來支持。本周重點是聯儲局議息會，以衡量是美國還是加拿大先進入

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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