加元邁向1.33機會大

上周歐美英公布公布的1月份PMI數字顯示，三地經濟均見改善，以美國經濟表現最優。另內地又推出穩股市及經濟方案。這一切為近日油價以至加元滙價帶來支持。本周重點是聯儲局議息會，以衡量是美國還是加拿大先進入

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