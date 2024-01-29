加元邁向1.33機會大 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 上周歐美英公布公布的1月份PMI數字顯示，三地經濟均見改善，以美國經濟表現最優。另內地又推出穩股市及經濟方案。這一切為近日油價以至加元滙價帶來支持。本周重點是聯儲局議息會，以衡量是美國還是加拿大先進入 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 你可能感興趣 探討聯儲局3月減息可能性 今日 01:00 探討聯儲局3月減息可能性 歐元料初步支持1.08 今日 01:00 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊1.28美元阻力大 最新專欄文章 探討聯儲局3月減息可能性 今日 探討聯儲局3月減息可能性 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券