探討聯儲局3月減息可能性 財金專欄 2024/01/29 分享： 分享： 市場對何時減息眾說紛紜，如本周美聯儲局放鴿，提防美元自踏入本月的反彈將告一段落。 本周，市場焦點當然離不開周四美國聯儲局議息會，維持所有貨幣政策不變是意料中事，但假使聯儲局有意於3月減息，相信其將需要於 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元料初步支持1.08 今日 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 你可能感興趣 歐元料初步支持1.08 今日 01:00 歐元料初步支持1.08 英鎊1.28美元阻力大 今日 01:00 英鎊1.28美元阻力大 日圓長遠看好 今日 01:00 日圓長遠看好 最新專欄文章 加元邁向1.33機會大 今日 加元邁向1.33機會大 紐元料支持於60美仙 今日 紐元料支持於60美仙 澳元逐步邁向68美仙 今日 澳元逐步邁向68美仙 日圓長遠看好 今日 日圓長遠看好 英鎊1.28美元阻力大 今日 英鎊1.28美元阻力大 經濟 美元 人民幣 日本 外滙 貨幣政策 減息 歐元 英鎊 債券