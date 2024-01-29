探討聯儲局3月減息可能性

市場對何時減息眾說紛紜，如本周美聯儲局放鴿，提防美元自踏入本月的反彈將告一段落。

本周，市場焦點當然離不開周四美國聯儲局議息會，維持所有貨幣政策不變是意料中事，但假使聯儲局有意於3月減息，相信其將需要於

...