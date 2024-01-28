特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點

本欄上周談及共和黨經過首兩場初選後，前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）已經無力回天，今年11月的美國總統大選，毫無疑問會由77歲的特朗普（Donald Trump），再次硬撼81歲的拜登（Joe Biden），重演2020年的戲碼。

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