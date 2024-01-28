特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 國際 22:28 2024/01/28 分享： 分享： 本欄上周談及共和黨經過首兩場初選後，前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）已經無力回天，今年11月的美國總統大選，毫無疑問會由77歲的特朗普（Donald Trump），再次硬撼81歲的拜登（Joe Biden），重演2020年的戲碼。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 工資增長強勁 美消費韌性強 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 美普及電動車 仍多障礙未除 2024/01/19 美普及電動車 仍多障礙未除 美國減息助拳 日圓動力倍增 2024/01/18 美國減息助拳 日圓動力倍增 你可能感興趣 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 11:10 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 20:05 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 工資增長強勁 美消費韌性強 16:22 2024/01/22 工資增長強勁 美消費韌性強 最新專欄文章 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 國金札記 - 初選開局兩連勝 特朗普出綫無懸念 2024/01/26 初選開局兩連勝 特朗普出綫無懸念 國金札記 - 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/25 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 政治 選舉 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨 新罕布什爾 民意調查 總統大選 美國