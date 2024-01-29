中國私募冠軍但斌：持倉要有「鯨魚股」

「AI時代，可能比移動互聯網時代更加壟斷，哪幾家最受益於人工智能的大公司勝出的概率更大」。

以上是東方港灣創始人但斌在最近央視財經關於龍年投資趨勢對話中的主要觀點。2023年收益率達到22.06%的他，在近期的展望和公開演講中，多次表示自己「正在對AI的研究全力以赴」。



投資只要兩類企業

數據顯示，東方港灣2023年收益率達到22.06%，取得了2023年的百億私募冠軍。

但斌透露，2023年海外持倉的最高收益就來自英偉達（NVDA.US）。



這些投資背後的方法論，即「尋找改變世界的公司和不被世界改變的公司」。

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A股估值還是太貴

A股最大的問題是估值太貴了。就算經過這幾年的下跌，大多數行業的估值還是太貴。

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AI遵循規模定律

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