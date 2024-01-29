  • 15°C
香港時間 : 2024129日 (週一) 05:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國私募冠軍但斌：持倉要有「鯨魚股」

財金猛人追蹤 05:00 2024/01/29

分享：

分享：

「AI時代，可能比移動互聯網時代更加壟斷，哪幾家最受益於人工智能的大公司勝出的概率更大」。

以上是東方港灣創始人但斌在最近央視財經關於龍年投資趨勢對話中的主要觀點。2023年收益率達到22.06%的他，在近期的展望和公開演講中，多次表示自己「正在對AI的研究全力以赴」。


投資只要兩類企業
數據顯示，東方港灣2023年收益率達到22.06%，取得了2023年的百億私募冠軍。
但斌透露，2023年海外持倉的最高收益就來自英偉達（NVDA.US）。


這些投資背後的方法論，即「尋找改變世界的公司和不被世界改變的公司」。

點擊圖片放大
+4
+3


A股估值還是太貴

A股最大的問題是估值太貴了。就算經過這幾年的下跌，大多數行業的估值還是太貴。

點擊圖片放大
+4
+3

AI遵循規模定律

點擊圖片放大
+3
+2

精采內容，登入詳閱。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

欄名 : 大師盤算

最新專欄文章

中國最大芬佬張坤：港優質股白菜價
2024/01/25
中國最大芬佬張坤：港優質股白菜價
中國巴菲特段永平：2023年悟到的懶人投資法
2024/01/10
中國巴菲特段永平：2023年悟到的懶人投資法
張五常被批「食洋不化」背後
2023/12/21
張五常被批「食洋不化」背後
洪灝：股市現在不應悲觀
2023/12/08
洪灝：股市現在不應悲觀
騰訊 入眼公募一哥張坤有因
2023/11/22
騰訊 入眼公募一哥張坤有因
美國 雲端 Meta 芯片 人工智能 煤炭股 藍籌股