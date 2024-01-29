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5年回顧 港股春節前常有佳績

研究報告 10:43 2024/01/29

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香港股票市場於2024年的開局表現欠佳，不過歷史數據顯示，過去5年，港股在春節前都會有較佳表現。恒生指數在過去5年的農曆十二月（又稱「臘月」）錄得6%平均升幅（圖一）。同樣，恒生綜合指數在過去5年的農曆十二月錄得6.5%平均升幅，其中資訊科技股表現更跑贏大市。

2024新年甫至，轉眼又即將迎來龍年春節（2024年2月10日，大年初一）。正當大家密鑼緊鼓準備迎接龍年之際，投資者所想的，可能是經過疲軟開局之後，2024年港股究竟會走向何方。

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過去農曆臘月 科技股跑出

截至2024年1月16日，以恒生綜指為代表的港股年初至今錄得10.1%的跌幅（圖二）。

盡管公曆是當前最通用的曆法，但以月球運行變化所訂的農曆在華人地區仍廣泛使用，並決定如春節（農曆正月初一）及中秋節（農曆八月十五）等重大節日......更多內容，訂戶請登入。

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 恒指專題

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