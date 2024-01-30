復星財富李曉翀：IBM大漲 暗示市場口味未變

美股業績期暫時仍是勝預期的公司在多數，以標普500指數成份股來說，截至周末執筆時，勝預期的比例仍是8成以上，要數近期最吸引筆者的，反而是IBM（美：IBM）。

筆者並不意外IBM破頂，2023年開始一直龜速向上尋頂，穩陣得可怕，只會遲到不會缺席的態勢，但要談論業務的短期爆發力卻是乏善可陳。

談談此次業績，截至2023年12月底止第四季，淨利潤報32.9億元（美元‧下同），按年升21.4%；每股經調整盈利3.87元，預期為3.78元；收入報173.8億元，按年升4%，預期為173億元。

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該公司預期，假設滙率不變的情況下，今年收入將有中單位數增長；反映增幅介乎4%至6%，較市場預期的3%增幅更佳。其實，整體收入增長並不算特別吸引，究竟市場着眼點在哪？

筆者認為，有以下兩點：

1. AI相關的收入表現及指引

IBM業績會談及，客戶對於AI的需求正在加速，IBM旗下watsonx的生成式AI的企業用戶訂單，由第3季到第4季大約增加一倍。

watsonx是旗艦Al和數據平台，在2023年中推出，動作多多的IBM又在2023年第四季推watsonx.governance。

隨後，IBM和Meta在2023年12月宣佈成立Al聯盟；2023年第四季，軟件交易收入和Saas ACV約佔生成式Al相關訂單的三分之一，三分之二則為咨詢簽約。

2023年完成9項收購，包括Apptio，最近還宣佈從Software AGk購StreamSets和webMethods，預計將於年中完成。同時，IBM也提及今年內將會裁員，但會增聘AI相關的人手，令年底的僱員人數大致不變。

2. 120億美元的自由現金流指引

IBM估計2024年的自由現金流將有120億美元左右，高於分析師平均預估的109億美元。而且參考2023年該公司的表現，該指引有望今年再次被良好執行，因公司對這方面的預期比較保守，預期管理做得不錯。

首先，回顧2023年的自由現金流表現，為112億美元，同比增加19億美元，這是2019年以來，IBM最強勁的表現，而且，IBM在2023年初說過大約105億美元的指引，再一次勝指引表現。

2024年，IBM對自由現金流的指引較市場預期好，公司解釋，是來自收入、利潤率等穩定增長，調整後的EBITDA也會實現類似水平的同比增長。因此，2024年的自由現金流完全是由調整後的EBITDA增長的業務模式驅動的。

然而，該公司財務總監接受外媒訪問時表示，經營環境存在很大挑戰，經濟不明朗及宏觀形勢動盪。不過，市場的口味始終沒有改變，仍是以AI定價估值。

（筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。）