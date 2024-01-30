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安聯：本周美議息3個預期（新增圖表）

國際 12:40 2024/01/30

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美國聯儲局將在1月30日和31日舉行議息會議（香港時間上午3時公布議息結果），面對強勁的美國經濟，我們認為聯儲局將按兵不動，原因如下：

  • 聯儲局考慮改變貨幣政策還為時尚早，預計聯邦公開市場委員會在即將召開的會議上不會宣布減息。
  • 鑑於美國經濟的韌性（點擊圖片放大），預期聯儲局不太可能給出首次減息的確切時間表，並且預計要到2024年下半年才會啟動減息。
  • 預期此次會議不會出現任何重大市場調整，因為長期利率進一步調整的潛力似乎有限。

2023年底（點擊圖片放大），市場普遍認為聯儲局的貨幣緊縮周期已經結束，使得減息預期日益激進，推動債券強勁反彈。在預期最強烈的時候，市場曾預計2024年將減息160個基點（1個基點=0.01厘），更曾一度估計聯儲局今年3月減息機率達100%（註1）。

點擊圖片放大
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此後，聯儲局成員試圖緩和投資者的樂觀情緒，主張減息的時間表比市場預期的長。（註2）投資者已經修改了2024年的預期減息幅度（現在為142個基點（註3）），以及首次減息的時間（現在估計聯儲局2024年3月減息機率僅52%（註4））。不過，我們認為市場預期仍然不切實際，因為聯儲局考慮改變貨幣政策的時機尚未成熟。

正實現美國避免衰退

盡管過去兩年貨幣政策大幅收緊，但美國經濟增長仍展現出驚人的韌性。避免衰退的「軟着陸」或「不着陸」情景似乎正在實現，美國2023年第四季度的增長率為3.3%，優於預期的2%。（註5）由於財政政策帶來的支持......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

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附註：

  • 註1：彭博，2023年12月27日
  • 註2：1月16日，聯儲局理事克里斯托弗·沃勒表示：「隨著經濟活動和勞動力市場狀況良好，通膨逐漸回到2%，我認為沒有理由像過去那樣迅速採取行動或降息。」（資料來源：彭博, 2024年1月26日）。
  • 註3：彭博社，2024年1月26日
  • 註4：彭博社，2024年1月26日
  • 註5：美國經濟分析局，2024年1月25日
  • 註6：美國勞工統計局，2024年1月
  • 註7：彭博，10年期公債殖利率為3.8厘，2023年12月27日

編輯：蕭悅潾

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撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監

欄名 : 安聯觀點

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