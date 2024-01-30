安聯：本周美議息3個預期（新增圖表）

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特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點
美國聯儲局將在1月30日和31日舉行議息會議（香港時間上午3時公布議息結果），面對強勁的美國經濟，我們認為聯儲局將按兵不動，原因如下：
2023年底（點擊圖片放大），市場普遍認為聯儲局的貨幣緊縮周期已經結束，使得減息預期日益激進，推動債券強勁反彈。在預期最強烈的時候，市場曾預計2024年將減息160個基點（1個基點=0.01厘），更曾一度估計聯儲局今年3月減息機率達100%（註1）。
此後，聯儲局成員試圖緩和投資者的樂觀情緒，主張減息的時間表比市場預期的長。（註2）投資者已經修改了2024年的預期減息幅度（現在為142個基點（註3）），以及首次減息的時間（現在估計聯儲局2024年3月減息機率僅52%（註4））。不過，我們認為市場預期仍然不切實際，因為聯儲局考慮改變貨幣政策的時機尚未成熟。
正實現美國避免衰退
盡管過去兩年貨幣政策大幅收緊，但美國經濟增長仍展現出驚人的韌性。避免衰退的「軟着陸」或「不着陸」情景似乎正在實現，美國2023年第四季度的增長率為3.3%，優於預期的2%。（註5）由於財政政策帶來的支持......
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附註：
編輯：蕭悅潾
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撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監
欄名 : 安聯觀點