自由買 自由賣 穩賺致勝

投資無論股樓，賺錢是投資的目標，愈大價的投資，愈要着重「穩賺」兩字，而穩賺條件除了資產本身質素，交易自由同樣重要。

上星期新聞報道了一則關於一位業主出售居屋，由原本賺取可觀回報，變成需要向房屋委員會上繳所有利潤的事件。

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根據報道，房委會最近處理了一宗居屋轉售的個案。涉事單位疑似在2019年以約430萬元購入，並在2023年8月以838萬元出售，業主持貨4年賺了接近400萬元的利潤。但有報道指，原業主從未入住該單位，並在出售時仍保持未裝修狀態，俗稱清水樓，涉嫌違反居住規定，結果近九成回報最後見財化水。

所以，在投資時應該在安全和合法的情況下賺取利潤，以免發生由賺變蝕的慘況。在這個事件中，業主所受的懲罰可以算是相對温和，至少其單位未被釘契，仍可進行交易，毋須向買家賠償訂金，亦可取回當初買入物業時的投資。

當然，事件涉及居屋，是政府的資助房屋，受到一定規管是無可厚非，要怪只能怪業主不熟悉房屋條例，以致400萬利潤失諸交臂。

鍾情美國海外物業

所以筆者特別鍾情美國海外物業，因為買賣非常自由，可以隨時進行交易，而且所購買的物業已完成裝修並且帶有租約，投資者不需再花費大量金錢裝修或改建，投資者在購入的首個月就可以立即獲得被動收入。物業還可以向當地金融機構申請按揭，將所得資金再次購買其他物業，實現資產增值。當物業升值達到目標價格後，也可以隨時出售，沒有甚麼限制。

舉例來說，在2019年10月，筆者以54,000美元在美國購買了一個已完成裝修並帶有租約的物業，每月可獲得800美元的租金回報，一年總共收取9,600美元的租金，相當於約75,000港元。扣除房產稅、維修費和政府文件費用等成本後，每年的回報達到11.8%。在2021年，筆者甚至將每月租金從800美元提高到850美元，進一步增加回報。

投資海外物業的美妙之處在於可以獲得穩定的租金收入和增值潛力。重要的是慎選地區，尋找能夠提供優質租戶的地方。大家可以根據Glassdoor綫上招聘資訊平台的數據，去了解租客的薪酬以作為判斷的標準。以俄亥俄州克利夫蘭地區的醫生為例，平均年收入高達25.5萬美元，並且具有良好的信用記錄，筆者會將之劃為優質租戶的類別。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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