富瑞：鐵塔料隨資本管理提升估值 升目標價至1.09元（持續更新）

美國經濟數據持續呈現「大部分優於市場預期」的趨勢，加上聯儲局1月議息會後雖官方確認加息周期已完，但主席鮑威爾言論大降3月開始減息的機會（點擊圖片放大），而5月開始減息的機會不足6成。中國方面，經濟復甦動力仍未穩固（點擊圖片放大），利率料續處低平。在此情況下，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、中資電訊股等有何影響？瑞銀、高盛、花旗研究等券商有何最新看法？

專訪「英SIR」黃國英 教你自製港股2024高息組合【下一頁】

延伸閱讀：【議息後部署】景順：2類股及投資級債跑出

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2月7日：

【17：45】美國利率走向影響收息股吸引力，逾100年歷史的英國資產管理公司施羅德對美國利率的2024年最新展望，詳見：【下一頁】

【16：30】中國鐵塔 （00788） 主要股東為中國三大電信商，而富瑞就中國鐵塔發表最新報告指，中國鐵塔的股東背景意味其可能會遵循國資委的倡議，把重點放在資本管理上，以此提升其估值。同時，富瑞將中國鐵塔目標價由1.04元升至1.09元，投資評級維持「買入」。

富瑞表示，國資委最近提到有意將市值作為中央國有企業高級管理層的關鍵業績指標，將進一步激勵管理層更多地使用資本管理工具，如派息和股票回購來提高估值，電信營運商的股價亦因此表現良好。

富瑞對電信生態相關股份的偏好......

【12：45】屬港人傳統收息股之一的老牌藍籌股恒基地產 （00012） ，獲星展發表最新研究報告認為，其在2023年12月以22.1億元將北角港匯東全幢商廈出售予李寧 （02331） ，此次出售資產對恒地來說屬於正面，因為這有助其提高盈利及財務實力，並維持其「買入」的投資評級，惟目標價卻由26.7元下調至24.7元。

另外，星展指出，粉嶺北新發展區餘下三幅土地將由政府以現金補償收回，亦為恒地帶來可觀的利潤。星展續表示，恒地擁有全港最大的農地儲備，其中......

【07：00】本報專欄計數揀股點評熱門收息股中信銀行 （00998） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國中車 （01766） ，分析詳見：【下一頁】

2月6日：

【19：45】原屬熱門收息股之一的內險股，過去一段時間同時受到新冠疫情及內房債務危機夾擊。不過，中資龍頭券商中金最新發表的研究報告預計，內險行業2023年業績公布期將於3月21日開啟，當中壽險新業務價值（NBV）將按年增長16%，而財產保險方面的綜合成本率按年增長0.6個百分點，內險行業整體淨利潤跌26%，主要由於權益虧損，以及準則切換致淨利潤跌幅較大，惟料股息有望較為平穩。

中金續預料壽險相關股2023年NBV按年增長，由高至低排列，依序為中國太保 （02601） 、中國平安 （02318） 、國壽 （02628） 及新華保險 （01336） ，分別增24.6%、23.6%、12.8%及11.2%。中金重申看好負債端新周期，預計行業NBV在2024年首季實現兩位數增長、全年高個位數增長。

中金認為......

【12：15】屬港人熱門收息股之一的傳統藍籌公用股中華煤氣 （00003） ，獲摩根大通發表最新研究報告將其投資評級由「中性」上調至「增持」，目標價也同時由6元調升至6.5元。

摩通表示，對煤氣的看法更為樂觀，並相信集團的可再生能源策略向輕資產模式的轉變，將顯著降低其資本開支，從而降低股息大幅削減的風險。此外......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評冷門收息股東方電氣 （01072） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國神華 （01088） ，分析詳見：【下一頁】

2月5日：

【16：15】屬港人熱門收息股港鐵 （00066） ，獲星展發表最新報告維持投資評級為評級「買入」，惟目標價卻由45元下調至36.2元。

星展指出，港鐵疫後復甦步入正軌，自2023年初香港與內地全面通關後，港鐵核心業務如交通、站內商舖及商場營運，均按進度改善，將會支持持續業務收益，但在本港住宅市場疲弱下，未有項目透過招標推出，而新路綫正逐步建設，令港鐵負債比率將會上升。

星展續表示......

【06：00】本報專欄名家曾廣標點評另類收息股安徽皖通 （00995） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】美國聯儲局、歐洲央行等全球主要央行有望在2024年開始減息，業務遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的長和系環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，股價在2023年11月隨美國2024年減息憧憬升温已明顯見底回升（點擊圖片放大），而以上周五收市價計，不論相對券商平均目標價（點擊圖片放大），或是預測PB（市帳率）紀錄平均估值（點擊圖片放大），均有上升空間。

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更多關於長建的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

2月4日：

【15：00】國際評級機構惠譽近日發表報告指，2024年香港辦公室市場仍將面臨壓力，而一向相對穩定的零售市場亦面臨不斷上升的風險，這些因素將對銀行資產質素帶來額外的風險。

不過，惠譽認為，香港銀行在經過多年來的大量撥備後，內地房地產投資組合風險消退將能抵銷上述的影響，有助港銀降低信貸成本，目前基本預測是銀行的不良貸款比率及信貸成本將在2024年略有改善。惠譽續表示......

2月3日：

【07：00】本報專欄「收息鐵算」點評老牌收租股恒隆地產 （00101） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股江蘇寧滬高速 （00177） ，分析詳見：【下一頁】

2月2日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股海信家電 （00921） ，分析詳見：【下一頁】

2月1日：

【18：15】內地及香港銀行股為港人熱門收息股，而滙豐環球研究就此板塊最新發表的研究報告指，大中華區銀行股股價值重估有多條路徑，但為宏觀多於微觀，包括：

採取市場友善監管、美國減息、中國減息、派息股拾起動力、通縮憂慮緩和、國家人市支持市場及大型國有銀行、動用存款承擔更多風險及來自中東相關的投資。

不過，滙豐環研也指出，大中華區銀行股仍面臨多項挑戰，包括......

【15：00】安本多元資產投資總監Raf Choudhury對美國聯邦公開市場委員會於1月31日會議後，最新股、債資產配置建議，分析詳見：【下一頁】

【12：45】英國逾100年歷史資產管理公司施羅德，模擬計算未來兩年環球經濟及通脹表現，從而推算美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行在2024年啟動減息的月份，分析詳見：【下一頁】

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更多關於1月第五周兼2月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國移動】【平保及國壽】

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