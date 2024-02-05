惠譽：港銀多年撥備可緩2024年兩大風險 惟憂1類港銀（持續更新）

美國經濟數據持續呈現「大部分優於市場預期」的趨勢，加上聯儲局1月議息會後雖官方確認加息周期已完，但主席鮑威爾言論大降3月開始減息的機會（點擊圖片放大），而5月開始減息的機會不足6成。中國方面，經濟復甦動力仍未穩固（點擊圖片放大），利率料續處低平。在此情況下，傳統收息股如香港地產及收租股、銀行股，或是內銀股、中資電訊股等有何影響？瑞銀、高盛、花旗研究等券商有何最新看法？

專訪「英SIR」黃國英 教你自製港股2024高息組合【下一頁】

延伸閱讀：【議息後部署】景順：2類股及投資級債跑出

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2月5日：

【01：00】美國聯儲局、歐洲央行等全球主要央行有望在2024年開始減息，業務遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的長和系環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，股價在2023年11月隨美國2024年減息憧憬升温已明顯見底回升（點擊圖片放大），而以上周五收市價計，不論相對券商平均目標價（點擊圖片放大），或是預測PB（市帳率）紀錄平均估值（點擊圖片放大），均有上升空間。

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更多關於長建的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

2月4日：

【15：00】國際評級機構惠譽近日發表報告指，2024年香港辦公室市場仍將面臨壓力，而一向相對穩定的零售市場亦面臨不斷上升的風險，這些因素將對銀行資產質素帶來額外的風險。

不過，惠譽認為，香港銀行在經過多年來的大量撥備後，內地房地產投資組合風險消退將能抵銷上述的影響，有助港銀降低信貸成本，目前基本預測是銀行的不良貸款比率及信貸成本將在2024年略有改善。惠譽續表示......

2月3日：

【07：00】本報專欄「收息鐵算」點評老牌收租股恒隆地產 （00101） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股江蘇寧滬高速 （00177） ，分析詳見：【下一頁】

2月2日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股海信家電 （00921） ，分析詳見：【下一頁】

2月1日：

【18：15】內地及香港銀行股為港人熱門收息股，而滙豐環球研究就此板塊最新發表的研究報告指，大中華區銀行股股價值重估有多條路徑，但為宏觀多於微觀，包括：

採取市場友善監管、美國減息、中國減息、派息股拾起動力、通縮憂慮緩和、國家人市支持市場及大型國有銀行、動用存款承擔更多風險及來自中東相關的投資。

不過，滙豐環研也指出，大中華區銀行股仍面臨多項挑戰，包括......

【15：00】安本多元資產投資總監Raf Choudhury對美國聯邦公開市場委員會於1月31日會議後，最新股、債資產配置建議，分析詳見：【下一頁】

【12：45】英國逾100年歷史資產管理公司施羅德，模擬計算未來兩年環球經濟及通脹表現，從而推算美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行在2024年啟動減息的月份，分析詳見：【下一頁】

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更多關於1月第五周兼2月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國移動】【平保及國壽】

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