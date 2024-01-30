這幾天市場又多談了中特股，又談二萬億元（人民幣．下同）入市。但甚麼是中特股？為甚麼是二萬億？今天就談一談。

甚麼是中特股？不少人是逢中必反，逢中必譏，但就不查一查中特股是甚麼？

昨文提出了由1978年至

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