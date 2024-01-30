中特股 財金專欄 2024/01/30 分享： 分享： 這幾天市場又多談了中特股，又談二萬億元（人民幣．下同）入市。但甚麼是中特股？為甚麼是二萬億？今天就談一談。 甚麼是中特股？不少人是逢中必反，逢中必譏，但就不查一查中特股是甚麼？ 昨文提出了由1978年至 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 股東權益報酬率 今日 股東權益報酬率 你可能感興趣 股東權益報酬率 今日 01:00 股東權益報酬率 最新專欄文章 選股情報 - 股東權益報酬率 今日 股東權益報酬率 選股情報 - 為何大摩能精準抄底A股？ 2024/01/26 為何大摩能精準抄底A股？ 選股情報 - 信與不信 2024/01/25 信與不信 選股情報 - 2024的良好願望 2024/01/24 2024的良好願望 選股情報 - 2024年的「Bingo卡」 2024/01/23 2024年的「Bingo卡」 中國 美國 商業 金融 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 龍湖集團（00960） 中芯國際（00981） 比亞迪股份（01211）