Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 國際 22:26 2024/01/29 分享： 分享： 美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）日前公布業績，行政總裁馬斯克（Elon Musk）談及市場策略問題時，特別點名日本市場，直指公司應在日本維持一定市場份額，至少要像平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等非日本車廠的水平，但目前Tesla並沒做到。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 2024/01/24 【共和黨初選】德桑蒂斯突退出 黑莉選情雪上霜 你可能感興趣 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 19:59 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 12:45 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 11:10 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 最新專欄文章 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 國金札記 - 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 國金札記 - 初選開局兩連勝 特朗普出綫無懸念 2024/01/26 初選開局兩連勝 特朗普出綫無懸念 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克 電動車 日產 本田 汽車股 日本