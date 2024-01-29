Tesla日本受挫 電動車水土不服？

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）日前公布業績，行政總裁馬斯克（Elon Musk）談及市場策略問題時，特別點名日本市場，直指公司應在日本維持一定市場份額，至少要像平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等非日本車廠的水平，但目前Tesla並沒做到。

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