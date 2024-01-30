跨政黨倡降烈酒稅 財困下怎考量？ 財金專欄 2024/01/30 分享： 分享： 財政預算案下月發表，樓市撤辣是多個政黨的集體訴求，另一個獲跨政黨支持的則是調低烈酒稅，更有議員提出建議，將香港打造成「中國白酒國際貿易中心」。財困反倡降烈酒稅，有何依據？ 3政黨要求 民建聯籲減至10% ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 日本旅客對港誤解多 政府須主動澄清 2024/01/29 日本旅客對港誤解多 政府須主動澄清 有政戲 - 黃偉綸再接再厲 擔大旗爭盛事來港 2024/01/26 黃偉綸再接再厲 擔大旗爭盛事來港 有政戲 - 23條「快」字行頭 盼兩月完成任務 2024/01/25 23條「快」字行頭 盼兩月完成任務 有政戲 - 聯國人權會議 23條立法「前哨戰」？ 2024/01/24 聯國人權會議 23條立法「前哨戰」？ 有政戲 - 多黨促樓市撤辣 民建聯或加入 2024/01/23 多黨促樓市撤辣 民建聯或加入 中國 香港 貿易 陳茂波 財政預算案 民建聯 葡萄酒 減稅 新民黨 經民聯