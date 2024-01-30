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跨政黨倡降烈酒稅 財困下怎考量？

財金專欄 2024/01/30

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財政預算案下月發表，樓市撤辣是多個政黨的集體訴求，另一個獲跨政黨支持的則是調低烈酒稅，更有議員提出建議，將香港打造成「中國白酒國際貿易中心」。財困反倡降烈酒稅，有何依據？

3政黨要求 民建聯籲減至10%

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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