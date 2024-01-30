芝商所：能源轉型 尋金屬贏家（新增圖）

隨着電動汽車市場的蓬勃發展，以及脫碳舉措的擴大，銅、鋁、鋰和鈷等金屬的需求正在顯著增加。未來十年，鋰離子電池的整體需求預計將實現每年30%的按年增長。

電池技術的重大突破以及電池生產規模效應的提升，極大地增強了電動汽車相較於內燃機汽車的成本競爭力，使電動汽車成為能源轉型中的焦點之一。中國的電動汽車市場滲透率遙遙領先；全球範圍內，電動汽車的接受度也呈現出上升趨勢。

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電動車發展拉動金屬市場

在電動汽車市場增長、全球經濟脫碳舉措擴大的背景下，哪些金屬將從中受益最大？銅和鋁是全球金屬市場的「常青樹」，它們廣泛應用於各行各業，有着各種用途，在商品交易所也有着悠久的交易歷史。

而今，能源轉型為它們注入了新的活力。銅具有多功能性，可用於能源儲存、電動汽車充電基礎設施和相關應用，需求量極大。比如，國際能源署（IEA）估計「清潔能源技術」可能佔到銅總需求的40%以上。

鋁因其輕質特性，有助於減少電動汽車電池的重量，進而延長車輛的續航里程。鋁也是製造太陽能面板的必需材料。彭博新能源財經估計，全球30%至40%的鋁需求量將與能源轉型緊密相關。

能源生力軍帶來挑戰

如果說銅和鋁是金屬交易領域的「老兵」，那麼鈷和鋰便是新興的「生力軍」。

十年或二十年前，此類金屬僅在超合金或磁鐵（鈷）及陶瓷和玻璃生產（鋰）等小眾領域中應用。由於交易量小，市場參與者有限，交易通常採用固定價格的長期合約。

然而，隨着鋰離子電池的推出，先是在消費電子產品中應用，隨後逐漸廣泛用於電動汽車電池，一度平靜的市場格局迎來了徹底改變。市場分析師預測，未來十年對鋰離子電池的整體需求可能會以每年30%的速率增長。

預計電動汽車行業將主導鋰和鈷的需求，並佔鋰和鈷總消費量的90%甚至更高。為適應這一新格局，行業正在改變長期以來的做法。例如，現在鋰的採購通常與現貨價格或反映當前市場定價的指數公式掛鈎。

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為了滿足急劇增長的鋰和鈷需求，必須大幅提升供應量，這可能會給採礦業帶來挑戰。鈷供應在很大程度上集中在剛果民主共和國。此外，鈷通常是作為銅和鎳生產的副產品提取，這意味着銅和鎳市場的變化會影響鈷的產量。

鋰供應的分布則更加均勻，主要礦區遍布澳大利亞、南美的「鋰三角」（阿根廷、玻利維亞和智利），以及其他幾個地區。但鋰也面臨着自身的挑戰......更多內容，訂戶請登入。

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