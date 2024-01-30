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中金：美聯儲3月減息必要性降（新增圖表）

研究報告 17:33 2024/01/30

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美元指數在踏入2024年後的反彈，暫在200日移動均綫附近遇阻。

美國經濟數據的超預期走高（點擊圖片放大）、歐央行及日央行議息會議中更多鷹派訊號的缺失，以及一度低迷的中國市場風險情緒，使美元獲得了上行推力。

點擊圖片放大
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不過，後續中國情緒的轉好，温和的沒有更差的歐元區PMI（採購經理人指數），以及略超預期回落的美國PCE（個人消費開支）通脹數據又限制了美元進一步上漲。我們認為：

近期頻繁超預期強的美國經濟數據，或繼續減少美國聯儲提早在3月減息的必要性，並支撑美元。

分品種看，非美貨幣漲跌不一，但幅度均比較温和。在經歷了相對平淡的一周後，本周市場的關注點很多。可能引發市場較多波動的有聯儲局及英倫銀行的1月議息會議、美國就業和 ISM 等經濟數據、歐元區通脹數據，以及中國提振經濟和資本市場信心的相關政策出台落地情況。

點擊圖片放大

目前，市場的一致預期是在較強的美國經濟數據影響下，聯儲局可能會對過早的減息預期表達謹慎的態度。我們認為......

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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撰文 : 中金公司

欄名 : 中金觀點

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