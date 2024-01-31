【龍年投資】先看中日歐3大市場

龍年將至，觀瞻投資環境，除本欄月初撰文的【2024變局】軟着陸 減息 通脹 舞動環球，分析2024上半年的美國經濟、通脹及減息前景，探討美經濟軟着陸可能性。還要看中日歐3大市場趨勢，本文將延續該主題，更深入討論解構歐洲、日本及中國等全球主要經濟體的投資風險與機遇，從而更全面了解這三個主要市場動態，抓住潛在的投資機會。

歐洲市場︰經濟疲軟或使股市陷困境

歐洲經濟於2023年已面對不同的經濟增長阻力，例如能源價格上升進而推高了通脹率，迫使歐洲央行加息應對；而勞動力市場短缺也令勞動成本增加。雖然，2024年歐洲的通脹率也如美國般朝着央行所定的2%目標前景，但全球經濟放緩卻歐洲造成重大打擊，尤其歐洲工業市場的曝險率高且對能源成本敏感， StashAway經濟分析師預期歐洲於未來1年內有65%機會陷入經濟衰退，而美國的機率則為50%。

根據MSCI EMU Index的數據指標顯示，歐洲金融、工業及非必需消費品等行業的周期性較強，於經濟低迷時往往表現遜色。因此，從貨幣市場的角度來看，投資者應注意歐洲股票的回報率或會預期較弱，導致歐元兌美元滙率保持平穩或小幅下跌。

日本市場︰ 積極改革推動市場新曙光

日本央行（BOJ）多年持續放寬貨幣政策，雖然推高通脹，但經濟持續增長且表現強勁，即使如此令日美出現巨大的利差，甚至使日圓於去年持續疲軟，但無疑卻大幅推動當地企業盈利及股市表現，根據MSCI Japan Index反映了20%漲幅。

▼ 點擊圖片放大

StashAway經濟分析師認為日本的「市場結構轉型」及「國內企業改革」將為支撑日本股市的重要因素。日企治理實務改革雖然未必是市場亮點，但卻重新喚起投資者的興趣，成為推動日本市場的重要因素。自1990年代經濟泡沫爆破後，日本經歷數十年的通貨緊縮政策，而日企更以囤積現金聞名，此舉不利股東價值。

不過，日企於過去數十年一直穩定地增加股票回購及派息。近期東京證券交易所甚至敦促國企提高其股價淨值比，市場對此反應正面。StashAway經濟分析師預期，短期內日本將出現更多回購及派息，長綫推高收益表現。

另外，政府更改革國內個人儲蓄帳戶（NISA 計劃），致力推動免稅投資。目前，日本國內家庭資產達2.1千萬億日圓（約14兆美元），而一半以上以現金形式持有，僅17%用於投資活動。此類激勵措施有助吸引國內投資者，更預期每年可為日本股市額外帶來約140億美元資金。

中國市場︰數據疲弱顯示股市升幅有限

中國的經濟狀況並無特別起色，最新數據反映中國經濟增長5.2%，雖然超越2022年表現，但以疫情期間的一年為基數，這增幅其實相當小，現時中國內房表現依然低迷，嚴重影響內需，根據中國國家統計局顯示，2023年內地房地產開發投資按年減9.6%，截至12月的新建住宅價格更按年跌0.4%，創9個月以來的最快跌速。

如中國市場要突破困境，便需要政府更有力的支持。但截至2023年12月，中國年度經濟規劃會議上概述的計劃表明，中國政府只會採取循序漸進的方式，而人行最近降低銀行的儲備金額，將有助刺激整體經濟活動。雖然經濟數據依然顯示中國的風險資產回報相對較弱，但其較低的估值卻成為安全緩衝。

StashAway經濟分析師認為，中國目前的股價相較便宜，自2021年初起已下跌近60%，該跌幅使中國企業的盈利預期本益比低於10，約為全球平均的一半，反應潛在投資機遇，且中國正在向新的成長領域轉型，所以即使經濟復甦之路漫長，但投資者付出的耐心依然有機會獲得回報。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此