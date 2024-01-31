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滙豐解構日圓2024走勢關鍵

研究報告 00:03 2024/01/31

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在日本央行（下稱「日央行」）於1月23日發表政策聲明後，美元兌日圓的反應迄今為止相當平靜。該聲明中，保留了所有政策一致投票保持不變，並在前瞻性指導中保留鴿派傾向（將耐心地繼續貨幣寬鬆。如有必要，將毫不猶豫地採取額外的寬鬆措施）。

點擊圖片放大
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2023年，每當日央行發表不涉及任何調整的聲明之後（6月、9月、12月），美元兌日圓一貫地上漲（每月平均漲約0.5%）。不過，在本文截稿前止，這次美元兌日圓實際上走低。

這可能是因為美元兌日圓1月迄今的反彈幅度，已經遠遠超過其他美元兌其他貨幣。回顧11月至12月早期跌幅的回撤幅度，已超過美日息率差異（20%至45%，取決於期限）。我們也注意到，在日央行隨附的「展望」報告中，在三個地方新增了一句話：

「實現這一展望（註：指實現物價穩定目標）的可能性持續逐步上升，盡管可能性仍然很高。」

同時，日央行也強調......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

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報告來源：滙豐環球研究；資料至2024年1月23日止

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...

撰文 : 滙豐環球研究

欄名 : 券商有路捉

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