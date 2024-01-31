高息低PE 中通服抵買 財金專欄 2024/01/31 分享： 分享： 中國通訊服務（00552）盈利8年增長勢頭可延，尤其2023年至2025年預測盈利年均複合增長8.6%，5.7倍預測PE和7厘息率，估值有提升空間。 中通服在內地從事電信基建服務，業務流程外判服務，應用 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股錢缺 信心弱 小雙頂試155（第四版） 2024/01/30 港股錢缺 信心弱 小雙頂試155（第四版） 中字股實力談 - 中免復增長 價值漸回歸 2024/01/30 中免復增長 價值漸回歸 中字股實力談 - 港股萬六 好淡友重新布局執位（第四版） 2024/01/29 港股萬六 好淡友重新布局執位（第四版） 中字股實力談 - 盈利增三成 一拖平通街 2024/01/25 盈利增三成 一拖平通街 中字股實力談 - 港股兩日升900 恒指明日衝擊萬六（第四版） 2024/01/24 港股兩日升900 恒指明日衝擊萬六（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 5G 下降通道 中國 人民幣 服務 產品