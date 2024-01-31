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高息低PE 中通服抵買

財金專欄 2024/01/31

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中國通訊服務（00552）盈利8年增長勢頭可延，尤其2023年至2025年預測盈利年均複合增長8.6%，5.7倍預測PE和7厘息率，估值有提升空間。

中通服在內地從事電信基建服務，業務流程外判服務，應用

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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