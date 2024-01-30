儲局3月難減息 5月出手好時機 國際 22:21 2024/01/30 分享： 分享： 美國減息被金融市場視為今年的頭等大事，而聯儲局今日起一連兩日議息，各界認定今次將會按兵不動。當然，大家更加注視局方及主席鮑威爾（Jerome Powell），會否就3月啟動減息周期釋出強烈訊號。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 2024/01/29 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 日股長期升勢 有盈利支撑 2024/01/24 日股長期升勢 有盈利支撑 你可能感興趣 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 22:26 2024/01/29 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 16:43 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 12:45 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 最新專欄文章 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 今日 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 國金札記 - Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 今日 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 2024/01/29 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 國金札記 - 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 2024/01/29 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 經濟 貨幣政策 減息 美國聯儲局 鮑威爾 通脹 利率期貨 議息 美國