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儲局3月難減息 5月出手好時機

國際 22:21 2024/01/30

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美國減息被金融市場視為今年的頭等大事，而聯儲局今日起一連兩日議息，各界認定今次將會按兵不動。當然，大家更加注視局方及主席鮑威爾（Jerome Powell），會否就3月啟動減息周期釋出強烈訊號。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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