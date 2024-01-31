息口未降經濟疲弱 銀主盤有增無減

受歷時數年的疫情拖累，經濟不景氣，加上樓市交投偏淡，市場銀主盤數量增加，預計在目前市況下，銀主盤的數量短期會繼續上升。

經濟欠佳，近期市場不乏銀主盤湧現。據市場資訊，現時市場銀主盤合共錄得約330至340個。事實上，自美國在2022年中開始連續加息，大挫市場氣氛之外，亦直接增加市民的供樓負擔。雖然市場憧憬，美國會於今年中減息，但減息步伐預測較慢，利率亦不會一下子大幅回落，業主沉重供樓壓力仍然存在。

部分業主若未能夠負擔供樓的支出，需要斷供物業，或令更多單位淪為銀主盤，因此估計至少去到今年上半年，市場銀主盤會繼續增加。事實上，根據最新金管局住宅按揭統計調查數據，去年11月拖欠按揭貸款逾6個月的比率為0.05%，亦分別較2022年同期的0.03%，及2021年同期的0.02%上升。而在經濟復甦步伐未如預期......更多內容，訂戶請登入。

記者：潘淑盈

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