【中美角力】中美重啟芬太尼談判 特朗普指台灣搶美芯片生意

中美之間關係存在競爭與對抗，雙方一直僵持不下，而2024年正值是美國大選年，雙方關係更是民眾關注的焦點。近期，據路透社報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾，以及能源和商務委員會主席羅傑斯致信拜登政府，要求參與福特汽車密歇根州電池廠計劃的四家中國企業展開調查，並實施出口限制，因為這4家企業與中國解放軍、中國共產黨及北韓政府有直接聯繫，並涉嫌在新疆地區侵犯人權。

此類消息層出不窮，大國競爭將走向何方？一文追蹤中美角力。

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【20240130】中國和美國1月30日重啟關於限制芬太尼原料生產的談判。中美禁毒合作工作組的首次聯席會議在北京舉行。

【20240130】特朗普指台搶美芯片生意 國台辦：台隨時變「棄子」

國務院台辦舉行新聞發布會，有媒體提及美國前總統特朗普日前受訪時指責台灣搶走美國芯片生意，拒絕表態「保衛台灣」。台相關部門發言人回應，台美經貿關係密切。發言人陳斌華指，美奉行永遠是「美國優先」，台隨時會從「棋子」變「棄子」。

據外電報道，特朗普近日受訪時被問及如果再次入主白宮，美會否幫助「保衛台灣」，特朗普表示，站在「總統」立場是無法說出心中所想，否則談判時將處不利位置。又指，「台灣確實搶走了我們所有的芯片生意……我們早該阻止了。」

【20240130】美眾議員加拉格爾計劃訪台灣

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，正計劃訪問台灣，但時間未定。加拉格爾表示，台灣仍是美國的優先議題，強調台海局勢在於防止衝突，要從烏克蘭與中東中吸取教訓。

【20240130】中方回應美方搜查在美中資企業

商務部回應美方搜查在美中資企業答記者問，中方注意到有關報道。近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。

【20240130】美2024年總統選舉勢重演2020年戲碼

特朗普這次捲土重來，在共和黨遙遙領先，2024年11月的美國總統大選，毫無疑問會由77歲的特朗普（Donald Trump），再次硬撼81歲的拜登（Joe Biden），重演2020年的戲碼。

雖然「特拜大戰2.0」早已是意料之內，但路透社及Ipsos本月22至24日對1,250位美國成年人的民意調查發現，多達三分之二的受訪者對這場耆英對決感到厭倦，直言希望看到新的候選人。更有18%受訪者指出，若2024年總統大選只有拜登及特朗普可以選擇，他們就不會投票。

特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點

【20240129】中方回應：美國對中國公司人工智能訓練進行限制

據內媒報道，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美國對中國公司人工智能訓練進行限制的相關問題提問。汪文斌表示，人工智能發展治理攸關全人類的命運，需要的是群策群力協調應對，而不是脫鉤斷鏈、圍欄築牆。

我們敦促美方，不要違背科技發展的客觀規律，切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，為加強人工智能領域的國際協調合作創造良好條件。

【20240127】美方或对中國公司人工智能訓練進行限制

美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府計劃要求美國的雲端公司，確定外國實體有無進入美國的數據中心，來訓練人工智能模型。 雷蒙多說，華府不能容許非國家行為者、中國或其他方面的人，利用美國雲端技術訓練他們的人工智能模型。雖然美國對晶片實施出口管制，但這些晶片位於美國的雲端數據中心，因此必須考慮關閉潛在惡意活動的途徑。

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【20240127】美《新聞週刊》文章主張要立法禁止聯想電腦

美國的《新聞週刊》（Newsweek）刊登美國陸軍退役將軍James Spider Marks文章，當中提及電子間諜活動範圍比大多數人意識到的廣泛得多，並指美國政府辦公室內大量中國聯想 （00992） 製造的電腦，向中共發送數據，主張要立法禁止。

【20240127】特朗普掌權對華徵稅或超過60%

《華盛頓郵報》報道稱，特朗普正在考慮如果再次掌權就取消對華貿易「最惠國待遇」，而此舉可能導致美國對中國進口商品徵收超過40%的關稅。

三位知情人士透露，特朗普還私下與顧問討論了對所有中國進口商品徵收60%統一關稅的可能性。

【20240125】美眾議院提新法案禁藥明等華企取聯邦合約

美國眾議院美國與中共競爭特別委員會主席Mike Gallagher提新法案，禁止包括藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 等生物技術公司取得聯邦合約，擔心會構成國家安全風險。

【20240118】在美中資企業受突擊搜查

汽車零件生產商三祥科技早前公告，2024年1月18日，美國有關執法部門對公司的全資子公司三祥北美辦公場所進行了現場搜查。公司已聘請專業律師應對相關程序，評估事件潛在影響，做好應對工作。

【20231212】美方呼籲取消中國的低關稅率

據《紐約時報》報導，美國國會眾議院兩黨議員周二呼籲重置美國與中國的經濟、技術和金融聯繫，包括取消美國在中國二十多年前加入世貿組織後給予中國的低關稅率。

【20231206】標普惠譽維持中國評級展望不變

標普及惠譽均表示對中國的評級及展望維持不變。標普表示，2023年6月已確認中國長期評級為「A+」，評級展望穩定；惠譽亦表示，2023年8月確認中國「A+」評級和穩定展望後，沒進一步更新。此外，中誠信國際亦維持中國主權信用等級「AA+g」，評級展望維持穩定。

【20231206】穆迪降中國信用評級至負面

國際評級機構穆迪投資（Moody's） 繼9月下調中國經濟增長預測後，12月5日因應中國經濟放緩及債務危機，雖維持中國信用評級為「A1」，但評級展望從「穩定」調降為「負面」，為七年來首次。

【20231115】中方表示：不會干預美國2024年舉行的總統選舉

中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市會晤。美媒2024年1月30日引述消息指，習近平當時承諾拜登，不會干預美國2024年舉行的總統選舉。

編輯整理：鄭耀宗

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