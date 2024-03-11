【中美角力】美研制裁長鑫等芯片中企 特朗普撐TikTok：fb才是美國敵人（持續更新）

中美之間關係存在競爭與對抗，雙方一直僵持不下，而2024年正值是美國大選年，雙方關係更是民眾關注的焦點。大國競爭將走向何方？一文追蹤中美角力。

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20240311 美遏華拓芯片 研制裁長鑫等6中企

中美在半導體領域的角力持續，據報美政府考慮將芯片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國科技企業列入實體清單，以進一步遏制中國發展先進半導體。對此，長鑫存儲10日發聲明指，公司符合美國出口法規，強調公司專門生產用於日常消費品的內存芯片。

彭博社引述知情人士報道，美國商務部工業和安全局正考慮對長鑫存儲，以及另外5家中國科技企業實施制裁，將其列入限制獲得美國技術的實體清單；最終名單目前仍未敲定。

長鑫存儲在回覆路透社的聲明指，公司積極支持和促進自由、公平的競爭，嚴格遵守所有相關法律法規，包括美國出口法規。另強調公司專門生產用於日常消費品的DRAM內存芯片，「尤其專注於民用和商業應用。」

20240309 特朗普撐TikTok：Facebook才是美國敵人

美國總統拜登一邊登陸TikTok爭取年輕人支持，一邊表態支持強制TikTok從中國母公司字節跳動剝離之際，拜登大選對手特朗普出乎意料為TikTok講說話。特朗普稱，Facebook才是美國人民最大敵人，打壓TikTok只會幫了Facebook。

特朗普在其社交平台Truth Social帖文：「如果沒有TikTok，Facebook和（CEO）朱克伯格的業務就會翻倍。我不希望在上次選舉作弊的Facebook做得更好，他們是人民真正的敵人。」

美國眾議院能源和商務委員會日前通過法案草案，要求字節跳動在165天內剝離TikTok，否則封殺TikTok。

針對美國長期打壓TikTok，中國外交部已多番回應，強調美方迄今沒有拿出任何證據證明TikTok威脅美國國安，所作所為違背民眾意願，也損害美國的信譽，不得人心。中方敦促美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資運營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

20240307 美國促德荷日韓等盟友 限制向中國出口半導體技術

美國政府正尋求德國、荷蘭、日本及南韓等盟友配合，以進一步收緊向中國出口半導體技術和原料。

彭博社引述多名消息人士指，華府試圖填補過去兩年實施的出口管制中的漏洞，其正向荷蘭施壓，阻止光刻機巨頭阿斯麥（ASML）向之前購買半導體設備的中國客戶提供服務及設備維修，同時希望JSR公司、信越化學工業公司等日本企業，限制向中國出口半導體生產的專用化學品，包括光阻劑。

同時，華府亦試圖把德國、南韓拉進美日荷之間的出口管制協議，因為這兩國家都是半導體供應鏈中關鍵公司的所在地。

德國最關鍵是蔡司（Carl Zeiss AG），該公司生產先進半導體所需要的光學元件，美國希望德國政府勒令蔡司停止向中國運送此類零件。美韓方面的結構性對話則已在上月啟動。

20240304 人大發布會：中美關係穩下來、好起來是各方期待

十四屆全國人大二次會議舉行新聞發布會，發言人婁勤儉談及中美關係時表示，中美關係穩下來、好起來是大家普遍期待，不論誰當選美國總統，都希望中美相向而行。

婁勤儉表示，中方的態度一以貫之，就是按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。中方這麽說，也是這麽做的。希望美方遵守承諾，共同築牢中美關係「五個共同」重要支柱，把兩國元首三藩市會晤達成的共識和願景落到實處。

過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，但中美立法機構仍通過各種方式保持著接觸，去年美國國會參議院多數黨領袖舒默參議員率兩黨議員代表團訪華就是其中的一個例子。今年是兩國建交45周年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此了解，為中美關系平穩發展發揮建設性作用。

對於年底的美國大選，婁勤儉指，這是美國的內政，中方對此不持立場。無論誰當選，中方都希望美方能夠同中方相向而行。

20240302 商務部長王文濤：發揮好中美對話溝通機制作用

商務部長王文濤在中共中央黨校旗下的《學習時報》撰文表示，要推動外貿回穩向好。文章提到，要深化雙邊經貿關係，包括落實中美元首三藩市會晤重要共識，發揮好中美商務部建立的對話溝通機制作用。

升級貨物貿易，拓展中間品貿易，擴大跨境電商出口，擴大優質消費品和能源資源產品等進口，並要堅定以高水平對外開放促進深層次改革、推動高質量發展，以高水平安全保障高質量發展。同時，創新服務貿易，加快出台實施全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單。落實好全面取消製造業領域外資准入限制措施要求，放寬電訊、醫療等服務業市場准入。

20240229 拜登簽行政命令 限制美國公民敏感個資流向中俄

美國總統拜登周三（28日）簽署行政命令，限制數據公司向「受關注國家」出售美國公民敏感個人資料，以防止其借助這些數據開發人工智能（AI）技術，損害的美國國家安全。華府官員點名批評中國及俄羅斯正使用上述數據支持黑客、間諜行為。該措施被一些分析人士認為是仿傚中國的《數據安全法》。

中國外交部回應稱，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據，從事惡意活動。中方堅決反對，要求美方停止對中國的污蔑抹黑。

20240228 中國芯片企業晉華竊取商業機密案 美法院判無罪

中國芯片製造商晉華集成電路，被美國司法部控告竊取商業機密等罪一案，周二（27日）獲三藩市法院認定無罪，原因是檢方未能證明晉華盜用美光的數據。

美國司法部在2018年控告有政府背景的晉華及聯電子公司與3名個人，合謀竊取美光價值高達87.5億美元的商業機密。據當局首次立案時的聲明，如果晉華被定罪，可能會面臨罰款並被命令沒收芯片，以及憑盜竊技術所獲得的收入。美國商務部同年以國安為由，把晉華列入「實體清單」，限制其與美企交易。

去年5月，美光產品因涉網路安全問題被禁止用在中國的基礎設施上。年底，美光宣布與晉華達成和解協議，雙方將在全球範圍內各自撤銷對對方的訴訟。彭博社形容，本次判決意義重大，它代表了美國司法部打擊中國盜竊智識產權的行動遭遇挫折。

20240226 商務部批美「經濟脅迫」指控無依據

中國商務部對美國貿易代表處（USTR）的《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》內容表示堅決反對，指報告妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，其充分反映了美方的單邊主義和霸淩行徑。

商務部負責人周一（26日）發表聲明指，中方注意到這份報告的不實指責，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國的經貿政策。

近年美方以「美國優先」為出發點，違背世貿規則，實施單邊貿易霸淩，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，中方及其他成員已多次表達關注。中方再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，遵守世貿規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道維護多邊貿易體制，為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。

20240224 美媒：中美共商 防新興市場債務違約

外電報道，中國和美國正討論就新興市場國家的債務問題採取措施，以防止出現主權違約的浪潮，可能的措施包括延長還款期、由世銀提供融資支持等。

彭博引述消息稱，兩國本次會談的目標之一是向二十國集團（G20）領導人11月在巴西里約熱內盧舉行會議時提出提案，談判總體目標是減輕貧困國家每年超過4,000億美元的償債負擔，並尋找方案來替代這些國家在市場上面臨的高借貸利率，除了延長還款期，增加來自多邊銀行融資也是考慮措施之一。

在北京，外交部發言人毛寧回應表示，中方始終高度重視發展中國家主權債務問題，始終本着平等協商合作共贏的原則，幫助緩解發展中國家債務負擔，促進可持續發展。

202423 特朗普抄列根 揚言對華超高關稅

2024年美國大選某程度上已提早進入直路，雖然初選仍在早期階段，特朗普與拜登（Joe Biden）之爭幾乎已成定局，故特朗普聲言對中國加徵60%關稅，引起廣泛關注。

特朗普稱要對中國加60%關稅，幅度聽落誇張，但絕對非只是說說而已，一旦上任，成事機會不低。用超高關稅應付競爭對手，保障自身利益，實屬美國政府常用手法，歷史上早有先例，前總統列根（Ronald Reagan）就曾對日本出手。

貿易未必是選民最關心的議題，但特朗普已擺出強硬姿態，拜登多少也要作出回應，相信不會像特朗普那樣對華加60%關稅，但很大機會在選前對華出手，如在受關注的電動車領域實施新限制，以爭取政治分數。

20240220 荷蘭憂ASML產品用於軍事 撤回部分對華出口許可

荷蘭貿易部長范呂文表示，由於擔心芯片設備生產商阿斯麥（ASML）的設備被中國用於軍事領域，當局近來決定撤回該公司對中出口產品的部分許可證。

范呂文以書面回應國會議員的查問表示，ASML的工具用以製造可用於「高價值武器系統和大規模殺傷性武器」的先進半導體，荷蘭政府在審查出口許可的決定時，會聚焦於「不良最終用途的風險」。他提到中國著眼於引進外國專業技術，包括荷蘭在微影製程領域的專業知識，以促進其在軍事技術發展自給自足。

20240220 美官員：中國若對外傾銷過剩產能 美國和盟國將採取行動

美國官員表示，華盛頓已向北京表示，如果中國試圖通過向國際市場傾銷商品來緩解其工業產能過剩的問題，美國和盟國將採取行動。

美國財政部主管國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh） 率領的一個五人代表團2月5至6日在北京與中國財政部官員舉行美中經濟工作組的會談。尚博說，「我們擔憂，中國的工業支撐政策和宏觀政策更聚焦供應，而不是思考需求來自何處，將雙雙向這樣一種局面傾斜，即中國的過剩……將最終變成沖擊世界市場。」

20240219 慕尼黑安全會議聚焦俄烏 FBI局長促勿忽略中國

慕尼黑安全會議今年聚焦俄烏及以哈戰事，美國聯邦調查局（FBI）局長會上呼籲各國勿忽略中國威脅，並稱中國對美國基建的網絡攻擊已達前所未有的規劃。

克裡斯托弗雷周日（18日）表示，中國政府在美國關鍵基礎設施網絡暗中植入攻擊性惡意軟件的行動，現在達到了「我們前所未見的規模」，此問題是一個極為突出的國家安全威脅。他提到去年曝光的黑客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon），指獲得中國政策支持的黑客正預先部署隨時可被觸發的惡意軟件。

中國外交部發言人毛寧周一（19日）表示，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，美方在缺乏有效證據的情況下，妄下結論，對中國無端指責抹黑，極其不負責任，純屬混淆是非，中方對此堅決反對。

20240206 謝鋒盼中美關係 新一年行穩致遠

中國駐美國大使謝鋒發表致全美僑學界的新春賀詞，希望中美關係能沿着正確航向，行穩致遠。期望中美關係按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，沿着正確航向行穩致遠。駐美使館將一如既往秉持「外交為民」理念，用心用力用情維護同胞利益。

20240205 特朗普：若當選總統 將對中國商品徵收60%或更高關稅

特朗普（Donald Trump）準備競選今年美國總統。這名美國前總統表示，若成功當選總統，將對中國商品徵收60%或更高關稅。除中國外，他表示將對所有美國進口商品徵收10%全面關稅。特朗普的關稅策略，或升級他於總統任內時對中國徵收關稅所引發的中美貿易戰。

特朗普於2018年和2019對中國數千億美元商品徵收高達25%關稅，中國亦對部分美國商品加徵關稅進行還擊。這場中美貿易戰持續了數年，擾亂全球貿易關係。

20240201 王毅提新年願景：爭取中美關係健康穩定、可持續發展

中央政治局委員、外長王毅1月31日在外交部2024年新年招待會上談及中俄、中歐及中美關係。王毅表示，將排除干擾，保持定力，落實好中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，探索兩國的正確相處之道。

王毅致辭中說，中國願同各國共聚友好合作的力量。將以中俄建交75周年為契機，進一步夯實兩國新時代全面戰略協作伙伴關係。堅持中歐全面戰略伙伴關係定位，推動中歐關係行穩致遠。深化同周邊國家友好互信和利益融合，同廣大發展中國家攜手發展振興。積極落實全球文明倡議，促進各國人民相知相親。

同時，將排除干擾，保持定力，落實好中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、可持續發展，探索兩國的正確相處之道。

20240202 中國美商會：半數美企 仍視華前三投資地

中國美國商會發表2024年《中國商務環境調查報告》，指盡管中美關係緊張被視為首要挑戰，但近半數受訪美國企業仍將中國列為全球首選或前三位投資目的地。中國美國商會2023年10月至11月，訪問343家美國企業。結果顯示，新冠疫情結束後，在華美國企業業績回暖，對短期前景表示謹慎樂觀。

報告指，有50%受訪美國企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地，較2022年的歷史新低回升5個百分點。大多數受訪企業將維持在中國的布局，77%企業表示目前沒有將生產或採購業務遷出中國的計劃。

此外，幾乎所有受訪企業都認為中美雙邊關係至關重要，有近三成預計今年中美關係將有所改善，對雙邊關係的樂觀程度明顯高於2023年。

20240201 白宮顧問：美中正安排 習拜近期通話

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華府及北京正安排總統拜登和國家主席習近平於「相當近期」通電話。沙利文在加州大學一個美中關係論壇上表示，去年11月「習拜會」強調了中美加強交流的必要性，他上周在泰國與中國外長王毅會面後，達成共識，美中兩國領導人需進行對話，希望能在近期實現。

另一方面，據美媒有線電視新聞網（CNN）報道，去年習拜會上，習近平承諾不會干預2024年底的美國總統選舉。王毅和沙利文上周會晤時再次討論到此事，並重申中方承諾。

20240201 FBI局長指中國黑客瞄準美基建 中方斥指控不負責任

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）指，與中國有連繫的黑客正瞄準攻擊美國重要基建，但公眾關注極度不足。中方批評有關指控不負責任。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，美方在缺乏有效證據的情況下妄下結論，對中國無端指責抹黑極其不負責任，純屬混淆是非。中方對此堅決反對。他強調，中國堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，指美國才是網絡攻擊的始作俑者和集大成者，敦促美方停止在全球範圍內搞網絡竊密和攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑他國。

20240130 中美開會討論打擊芬太尼 工作計劃達成共識

中美兩國在北京召開禁毒工作組首次會議，討論打擊芬太尼流入美國。美國國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）率代表團，與中國公安部長王小洪一行會晤。王小洪表示，中美雙方進行了深入務實的溝通，並就工作組工作計劃達成共識，同意本着互相尊重、管控分歧和互利合作的原則展開禁毒合作，希望雙方照顧彼此關切，加強和拓展合作，為穩定中美關係注入新能量。

他並稱，中美工作小組的成立代表兩國元首去年達成的重要共識，這次合作再次表明中美關係是合則兩利、鬥則俱傷。

20240130 特朗普指台搶美芯片生意 國台辦：台隨時變「棄子」

國務院台辦舉行新聞發布會，有媒體提及美國前總統特朗普日前受訪時指責台灣搶走美國芯片生意，拒絕表態「保衛台灣」。台相關部門發言人回應，台美經貿關係密切。發言人陳斌華指，美奉行永遠是「美國優先」，台隨時會從「棋子」變「棄子」。

據外電報道，特朗普近日受訪時被問及如果再次入主白宮，美會否幫助「保衛台灣」，特朗普表示，站在「總統」立場是無法說出心中所想，否則談判時將處不利位置。又指，「台灣確實搶走了我們所有的芯片生意……我們早該阻止了。」

20240130 美眾議員加拉格爾計劃訪台灣

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，正計劃訪問台灣，但時間未定。加拉格爾表示，台灣仍是美國的優先議題，強調台海局勢在於防止衝突，要從烏克蘭與中東中吸取教訓。

20240130 中方回應美方搜查在美中資企業

商務部回應美方搜查在美中資企業答記者問，中方注意到有關報道。近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。

20240130 美2024年總統選舉勢重演2020年戲碼

特朗普這次捲土重來，在共和黨遙遙領先，2024年11月的美國總統大選，毫無疑問會由77歲的特朗普（Donald Trump），再次硬撼81歲的拜登（Joe Biden），重演2020年的戲碼。

雖然「特拜大戰2.0」早已是意料之內，但路透社及Ipsos本月22至24日對1,250位美國成年人的民意調查發現，多達三分之二的受訪者對這場耆英對決感到厭倦，直言希望看到新的候選人。更有18%受訪者指出，若2024年總統大選只有拜登及特朗普可以選擇，他們就不會投票。

特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點

20240129 中方回應：美國對中國公司人工智能訓練進行限制

據內媒報道，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美國對中國公司人工智能訓練進行限制的相關問題提問。汪文斌表示，人工智能發展治理攸關全人類的命運，需要的是群策群力協調應對，而不是脫鉤斷鏈、圍欄築牆。

我們敦促美方，不要違背科技發展的客觀規律，切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，為加強人工智能領域的國際協調合作創造良好條件。

20240127 美方或对中國公司人工智能訓練進行限制

美國商務部長雷蒙多表示，拜登政府計劃要求美國的雲端公司，確定外國實體有無進入美國的數據中心，來訓練人工智能模型。 雷蒙多說，華府不能容許非國家行為者、中國或其他方面的人，利用美國雲端技術訓練他們的人工智能模型。雖然美國對晶片實施出口管制，但這些晶片位於美國的雲端數據中心，因此必須考慮關閉潛在惡意活動的途徑。

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20240127 美《新聞週刊》文章主張要立法禁止聯想電腦

美國的《新聞週刊》（Newsweek）刊登美國陸軍退役將軍James Spider Marks文章，當中提及電子間諜活動範圍比大多數人意識到的廣泛得多，並指美國政府辦公室內大量中國聯想 （00992） 製造的電腦，向中共發送數據，主張要立法禁止。

20240127 特朗普掌權對華徵稅或超過60%

《華盛頓郵報》報道稱，特朗普正在考慮如果再次掌權就取消對華貿易「最惠國待遇」，而此舉可能導致美國對中國進口商品徵收超過40%的關稅。

三位知情人士透露，特朗普還私下與顧問討論了對所有中國進口商品徵收60%統一關稅的可能性。

20240125 美眾議院提新法案禁藥明等華企取聯邦合約

美國眾議院美國與中共競爭特別委員會主席Mike Gallagher提新法案，禁止包括藥明生物 （02269） 及藥明康德 （02359） 等生物技術公司取得聯邦合約，擔心會構成國家安全風險。

20240118 在美中資企業受突擊搜查

汽車零件生產商三祥科技早前公告，2024年1月18日，美國有關執法部門對公司的全資子公司三祥北美辦公場所進行了現場搜查。公司已聘請專業律師應對相關程序，評估事件潛在影響，做好應對工作。

20231212 美方呼籲取消中國的低關稅率

據《紐約時報》報導，美國國會眾議院兩黨議員周二呼籲重置美國與中國的經濟、技術和金融聯繫，包括取消美國在中國二十多年前加入世貿組織後給予中國的低關稅率。

20231206 標普惠譽維持中國評級展望不變

標普及惠譽均表示對中國的評級及展望維持不變。標普表示，2023年6月已確認中國長期評級為「A+」，評級展望穩定；惠譽亦表示，2023年8月確認中國「A+」評級和穩定展望後，沒進一步更新。此外，中誠信國際亦維持中國主權信用等級「AA+g」，評級展望維持穩定。

20231206 穆迪降中國信用評級至負面

國際評級機構穆迪投資（Moody's） 繼9月下調中國經濟增長預測後，12月5日因應中國經濟放緩及債務危機，雖維持中國信用評級為「A1」，但評級展望從「穩定」調降為「負面」，為七年來首次。

20231115 中方表示：不會干預美國2024年舉行的總統選舉

中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市會晤。美媒2024年1月30日引述消息指，習近平當時承諾拜登，不會干預美國2024年舉行的總統選舉。

編輯整理：鄭耀宗

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