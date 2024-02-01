中金：港股要轉勢 政策力度須配合

港股近日反覆，大市上周現反彈後，本周再轉弱，恒生指數於16000點關口上落。對於港股指數的短期走勢，中金認為，港股股估值及風險溢價低，料有一定支持，如有正面催化劑下恒指出現反彈也不足為奇。

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上周人行意外降準推動市場大幅反彈，中金指出，部分技術指標如估值、風險溢價以及投資者情緒等均已接近甚至超越此前幾輪市場底部的極端水平。因此市場在這一水平獲得一定支持，甚至在正面催化劑下出現反彈也不足為奇。

不過這場反彈也引發了不少關於當前就是市場轉折點的討論。中金傾向於認為，目前市場仍處於情緒修復帶來的反彈階段。海外相對寬鬆的環境，較低的估值，再加上國內政策支持都使得市場出現類似2019年初或2022年底的反彈並非難事。但是真正的趨勢逆轉仍需要更多「對症」政策（尤其是大規模財政支持）以解決私人部門信用收縮問題才能出現。而政策不管採取什麼形式，力度都需要足夠強勁才有望實現目標......更多內容，訂戶請登入。

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