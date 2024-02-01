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施羅德測3大央行2024啟動減息時機（新增圖）

國際 15:46 2024/02/01

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近期穩健的支出數據，反映貨幣政策的作用可能已經減弱，而消費保持強勁，將妨礙通脹平穩下跌，甚至可能會推高利率（點擊圖片內放大表）

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我們的分析顯示，雖然消費強勁的情景，或會令我們對環球經濟增長預測增加累計1.3個百分點（見圖一），但同時亦會令通脹上升及推遲減息。

事實上，需求復甦和通脹回升，可能促使環球央行進一步收緊貨幣政策。與此同時，漫長而多變的政策傳導滯後效應，可能比預期更快出現，並增加環球經濟出現「硬着陸」的風險。

環球經濟供給側不明朗因素多

然而，環球經濟的供給側方面，亦存在許多不明朗因素。金融市場對人工智能（AI）等新技術的興奮情緒，可能會迅速地轉化成投資熱潮，從而推動生產力提升，促使經濟實現較我們基準預測更温和的着陸。

但同樣地，如供給側通脹情景顯示，負面的供應衝擊將導致環球經濟朝着滯脹方向發展。近期，美國等勞動市場放緩的迹象可能只是曇花一現，工資增長持續高企可能導致高通脹率難以回落。

點擊圖片放大

最後，地緣政治風險或會中斷大宗商品供應（尤其是石油），以及阻礙國際貿易和投資，從而導致通脹回升。這兩種情景將導致已發展經濟體系的央行幾乎沒有減息空間。

我們的供給側通脹情景的預測機率仍高達10%（見圖二），以及地緣政治風險情景的概率為7%，這反映滯脹結果仍是我們的基準預測面臨的最大風險。

我們的基準預測情景

我們預計，環球國內生產總值（GDP）增長預期將由2023年的2.7%，放緩至2024年及2025年的2.2%。在已發展經濟體系......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：施羅德投資觀點（2024年1月）

施羅德投資關於紅海危機對通脹影響，分析詳見：【下一頁

延伸閱讀：施羅德解構2024年美啟動減息兩關鍵（新增圖）

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撰文 : 施羅德經濟研究團隊

欄名 : 投資心德

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