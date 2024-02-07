施羅德：聯儲局減息看2數據 非待衰退

金融市場經歷美國聯邦儲備局 （簡稱「聯儲局」）長達1年多的加息周期（點擊圖片放大）後，美國高企的通脹率、消費和熾熱的勞動市場，終於在2023年第四季出現降温迹象（點擊圖片放大），經濟進入增長減緩的階段。

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隨着通脹持續受控，這將有助增加聯儲局在2024年調整貨幣政策的空間。除非出現突如其來的「黑天鵝」事件，否則美國在2024年減息似乎是金融市場的共識。

目前，利率和股票價格水平已經反映金融市場對2024年美國通脹和利率下降的預期，但聯儲局不大機會馬上放手，投資者暫時不宜對美國在2024年上半年可能減息過於樂觀。

料聯儲局2024下半年才開始減息

雖然聯儲局可能於下半年開始減息，但是投資者需要緊記，減息的時機和幅度仍存在變數。我們相信，聯儲局留待2024年下半年才開始減息的可能性較大，因為政策制定者或需更多時間觀察經濟數據，以確定通脹走勢，避免因過早減息而令通脹捲土重來，為經濟帶來更大殺傷力。

此外，由於美國勞動市場和消費力仍處於較温和水平，通脹現時看來受控，因而降低了聯儲局在2024上半年減息的迫切性，聯儲局毋須急於通過減息來刺激經濟。

對於聯儲局在2024年減息的原因，我們更傾向認為是美國經濟和通脹降温所致，而非經濟陷入衰退。根據美國目前經濟情況推測......

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