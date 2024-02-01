神華估值高 等調整吸納

中國神華（01088）股價五個月升四成，估值已偏高，待調整至9厘息或以上才吸納。

神華主營業務是煤炭和發電，亦涉足鐵路、港口、航運、煤化工等，以上半年收入計算，67%來自煤炭業務，發電業務佔比26%。公

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