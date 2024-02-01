神華估值高 等調整吸納 財金專欄 2024/02/01 分享： 分享： 中國神華（01088）股價五個月升四成，估值已偏高，待調整至9厘息或以上才吸納。 神華主營業務是煤炭和發電，亦涉足鐵路、港口、航運、煤化工等，以上半年收入計算，67%來自煤炭業務，發電業務佔比26%。公 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【2月展望】中資股乘龍反擊？ （第四版） 2024/01/31 【2月展望】中資股乘龍反擊？ （第四版） 中字股實力談 - 高息低PE 中通服抵買 2024/01/31 高息低PE 中通服抵買 中字股實力談 - 港股錢缺 信心弱 小雙頂試155（第四版） 2024/01/30 港股錢缺 信心弱 小雙頂試155（第四版） 中字股實力談 - 中免復增長 價值漸回歸 2024/01/30 中免復增長 價值漸回歸 中字股實力談 - 港股萬六 好淡友重新布局執位（第四版） 2024/01/29 港股萬六 好淡友重新布局執位（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 動力煤 煤炭股 國家統計局 國家能源局 發電量 中國 經濟