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神華估值高 等調整吸納

財金專欄 2024/02/01

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中國神華（01088）股價五個月升四成，估值已偏高，待調整至9厘息或以上才吸納。

神華主營業務是煤炭和發電，亦涉足鐵路、港口、航運、煤化工等，以上半年收入計算，67%來自煤炭業務，發電業務佔比26%。公

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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