安本：2024亞洲市場3個配置方向

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）於1月31日議息會議，維持聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘不變，這是美國聯儲局連續第四次在會議後決定維持基準利率不變（點擊圖片放大），符合市場預期。聯儲局正接近作出第一次減息，但還沒有到實行那一步。

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此外，今次會議後的語調發生了相當大的變化，聯儲局正在尋求持續的證據顯示通脹能夠回到目標水平。美國聯儲局主席鮑威爾（點擊圖片放大）表示：

盡管通脹的趨勢似乎是正面的，但到3月份時，聯邦公開市場委員會的信心不太可能增加至足夠地步。

5月或6月才討論緩量化緊縮

我們預計，將看到一些前瞻指引，這已成為當今的常態，這將把進一步減緩量化緊縮事宜，在5月或更可能是6月時進行討論，並繼續預計：

2024年將有3次減息，第一次減息將在2024年中期出現，隨後每季度進行一次減息。

我們認為「市場預期最快3月減息，及整年有5次或更多次減息」，似乎過於樂觀。我們對於利率點陣圖（編按：2023年12月議息會議後點陣圖；聯儲局只有在3、6、9及12月議息會議提供點陣圖）（點擊圖片放大）預示「2024年有減息3次的機會」更有信心。

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就市場而言......

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