【議息後部署】景順：2類股及投資級別債跑出

聯儲局維持基準利率不變，惟是次會議的目的是尋找蛛絲馬迹，預測美國貨幣政策未來走向。

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當中的重點是聯儲局主席鮑威爾暗示，3月份不太可能減息，即便近期市場已開始預期會減息。盡管如此，我認為問題不在於聯儲局何時開始減息，而在於來年減息的次數及幅度。

料聯儲局第二季度開始減息

我預期聯儲局將於第二季度開始減息，並且大幅減息，幅度超乎去年12月聯儲局所預期。

另一方面，聯儲局似乎對美國經濟的韌性感到滿意。顯然，聯儲局希望抑制金融狀況過於放寬。

鮑威爾承認，一年前，聯儲局認為要看到經濟數據疲弱，才能推動通脹充分緩和。但現時，聯儲局對美國經濟的韌性感到滿意，並且認為無需經濟疲弱便能抑制通脹。

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美國發布的第四季度國內生產總值初值優於預期，年化增長率為3.3%（點擊圖片放大），而預期為2%。至於美國......

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