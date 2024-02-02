演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化 國際 12:05 2024/02/02 分享： 分享： 現代社會的生活被科技覆蓋，特別是演算法。不論是社交平台、搜尋軟件或影音平台，演算法的影響力龐大，可謂已成為大眾生活一部分，「觸手」甚至遍佈全球。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 新加坡2023年達1360萬旅客人次 旅遊業收入超預期 2024/02/01 新加坡2023年達1360萬旅客人次 旅遊業收入超預期 NFL球員慨嘆三藩市物價貴 賺近700萬高薪仍與隊友合租 2024/02/01 NFL球員慨嘆三藩市物價貴 賺近700萬高薪仍與隊友合租 美漢用除草劑20年致癌 法院判拜耳須賠償176億 2024/01/31 美漢用除草劑20年致癌 法院判拜耳須賠償176億 英國2036年人口料近7400萬 政府明言收緊移民 2024/01/31 英國2036年人口料近7400萬 政府明言收緊移民 超級碗票價飆7成創新高 不只Taylor Swift效應帶動 2024/01/31 超級碗票價飆7成創新高 不只Taylor Swift效應帶動 你可能感興趣 新加坡2023年達1360萬旅客人次 旅遊業收入超預期 15:00 2024/02/01 新加坡2023年達1360萬旅客人次 旅遊業收入超預期 NFL球員慨嘆三藩市物價貴 賺近700萬高薪仍與隊友合租 08:05 2024/02/01 NFL球員慨嘆三藩市物價貴 賺近700萬高薪仍與隊友合租 美漢用除草劑20年致癌 法院判拜耳須賠償176億 18:09 2024/01/31 美漢用除草劑20年致癌 法院判拜耳須賠償176億 最新專欄文章 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 2024/01/27 賀錦麗乏政績民望低 拖拜登後腿？ 賀錦麗政績平平民望低 大選拖拜登後腿？ 2024/01/26 賀錦麗政績平平民望低 大選拖拜登後腿？ 美單親家庭趨多 憂陷貧窮循環 2024/01/20 美單親家庭趨多 憂陷貧窮循環 美國單親家庭漸常見 或陷貧困惡性循環 2024/01/19 美國單親家庭漸常見 或陷貧困惡性循環 美國冀重振製造業 困難重重 2024/01/13 美國冀重振製造業 困難重重 創新科技及應用 社交平台 網絡熱話 科技產品 商品 軟件 科技行業