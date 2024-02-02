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演算法催生「扁平文化」 數碼生活逐趨模板化

國際 12:05 2024/02/02

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現代社會的生活被科技覆蓋，特別是演算法。不論是社交平台、搜尋軟件或影音平台，演算法的影響力龐大，可謂已成為大眾生活一部分，「觸手」甚至遍佈全球。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

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