平安證券：減息預期推遲 美債息仍面臨調整壓力

美息維持不變，美國聯儲局會議息會議宣布將聯邦基金目標利率維持在5.25%-5.5%區間。隨着聯儲局3月起開始減息的機會際低，平安證券認為，減息預期推遲，美債收益率仍面臨調整壓力。

平安證券認為，經濟和勞動力市場韌性下，儲局主席鮑威爾Jerome Powell）發布會關鍵字圍繞更多「信心」。減息時點方面，鮑威爾打壓3月減息概率。鮑威爾表示，美聯儲在3月不太可能有充分信心來削減利率。在減息驅動因素方面，美聯儲更加偏重現實數據，而非前瞻指標。鮑威爾否認實際利率的走高會成為美聯儲減息的原因。他認為，美聯儲不會因為通脹回落而機械調整政策利率，因為美聯儲並不清楚實際中性利率的水準。通脹方面，鮑威爾對於通脹回落表示滿意，但表示需要更多信心。

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對於縮減資產負債表的問題，鮑威爾稱他們開始在本次會議上討論放緩QT的問題，並將會在下次會議上更加深入討論。

會議聲明確認加息結束，對減息保持謹慎。會議聲明刪除此前會議聲明中關於額外加息的提法，正式意義上宣布了加息徹底結束；但仍對減息保持謹慎態度。美聯儲認為由於經濟前景不確定，通脹風險仍然值得高度關注......更多內容，訂戶請登入。

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