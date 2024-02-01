鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？ 國際 22:47 2024/02/01 分享： 分享： 本欄日前提及美國聯儲局3月減息的機會不高，期望局方今次議息後可就此釋出強烈訊號。惟局方釋出的訊號之強，卻令筆者始料不及，主席鮑威爾（Jerome Powell）甚至一手粉粹3月減息的市場憧憬。 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/01 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 2024/01/31 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 2024/01/30 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 2024/01/27 【共和黨初選】特朗普開局兩連勝 出線大選無懸念 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 2024/01/27 人口增長太澎湃 加國對留學生落閘 你可能感興趣 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 20:30 2024/02/01 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 18:48 2024/01/31 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 16:43 2024/01/30 特朗普再戰拜登 新州初選曝弱點 最新專欄文章 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/01 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 國金札記 - Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 2024/02/01 Taylor Swift支持 拜登勝選關鍵？ 儲局3月難減息 5月出手好時機 2024/01/31 儲局3月難減息 5月出手好時機 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 2024/01/31 Tesla日本受挫 電動車水土不服？ 國金札記 - 儲局3月難減息 5月出手好時機？ 2024/01/31 儲局3月難減息 5月出手好時機？ 經濟 貨幣政策 減息 鮑威爾 岡拉克 美國聯儲局 議息 通脹 美國