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鮑威爾以穩為先 6月減息機會高？

國際 22:47 2024/02/01

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本欄日前提及美國聯儲局3月減息的機會不高，期望局方今次議息後可就此釋出強烈訊號。惟局方釋出的訊號之強，卻令筆者始料不及，主席鮑威爾（Jerome Powell）甚至一手粉粹3月減息的市場憧憬。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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