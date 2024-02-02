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中金：3月減息過早 料全年幅度不及預期

研究報告 16:05 2024/02/02

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美聯儲公布2024年首份利率決議，將基準利率維持在5.25厘至5.50厘區間不變，符合市場預期。券商中金認為受强勁經濟數據和紅海危機影響，美聯儲會更為謹慎，預計或於第二季度減息，但全年減息的幅度或沒有市場預測的那麼多。

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中金表示，

真正的問題是何時減息，以及官員們如何看待市場對於快速減息的樂觀預期。

對於市場的期待，美聯儲在貨幣政策聲明中給出了略偏鷹派的回應。聲明指出：

「委員會認為，在更加確信通脹率以可持續的方式邁向2%邁進之前，不宜減息」。

中金對此的解讀是，美聯儲對通脹回到2%目標仍缺乏信心，因此希望保留選擇餘地，繼續觀察兩個因素。一是通脹數據是否能夠像過去幾個月那樣持續下行，二是經濟與勞動力市場的再平衡能否保證通脹不會死灰復燃。

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過去數月，美國經濟數據強勁，通脹放緩的速度快於美聯儲此前的預期......更多內容，訂戶請登入。 

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撰文 : 中金公司

欄名 : 中金觀點

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