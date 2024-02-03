恒指立春後 止跌望回升

恒生指數今周下跌，16000關得而復失，但內地股市形勢更嚴峻，上證綜合指數錄得近3年以來最大單周跌幅。

樂觀是A股以及國企指數2月升多跌少，港股「立春」後有望反彈。恒指昨日下跌32點或0.2%，收報

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