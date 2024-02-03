恒指立春後 止跌望回升 財金專欄 2024/02/03 分享： 分享： 恒生指數今周下跌，16000關得而復失，但內地股市形勢更嚴峻，上證綜合指數錄得近3年以來最大單周跌幅。 樂觀是A股以及國企指數2月升多跌少，港股「立春」後有望反彈。恒指昨日下跌32點或0.2%，收報 ... 訂閱hket.com即送 1款新同樂賀年糕點詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 2024/02/02 港股先升後跌 好友立春可以轉運？（第四版） 中字股實力談 - 盈利翻一番 海信大平賣 2024/02/02 盈利翻一番 海信大平賣 中字股實力談 - 港股兔年最後一彈（第四版） 2024/02/01 港股兔年最後一彈（第四版） 中字股實力談 - 神華估值高 等調整吸納 2024/02/01 神華估值高 等調整吸納 中字股實力談 - 【2月展望】中資股乘龍反擊？ （第四版） 2024/01/31 【2月展望】中資股乘龍反擊？ （第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 李強 降準 中國 經濟 港股 指數