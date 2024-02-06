渣打布思哲：2024年10個投資重點 中國股市見吸引

新年伊始總是回顧和前瞻的良機，我現在列出以下十個投資重點，希望幫助大家在投資路上亨通順利。

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1.全球增長放緩：盡管美國經濟一直表現穩健，但已出現減速迹象。聯儲局已表示願意比預期更早放寬政策，這可能會增加經濟軟着陸的機會。

2.通脹下降：2023年是商品價格減速的一年，2024年服務業通脹可能會減慢，房屋通脹甚至可能在今年稍後時間出現通縮。

3.央行改變政策：上述情況可能會促使央行在2024年放寬貨幣政策，美國已經表明根據目前的預測，放寬貨幣政策是適當做法。

4.股債呈正相關性：當通脹上升時，股債相關性通常呈正數。這是合理的，因為通脹上升意味着央行不用過於擔心經濟增長。在這種環境下，通脹意外上行導致人們擔心貨幣政策保持限制性及導致經濟增長放慢，這對股票和債券均不利。

5.優質債券具價值：經濟增長放緩、通脹下降和減息可能會導致債券收益率下跌。然而，我們仍然看好信貸質素高的已發展市場債券，因為它們的風險回報吸引。

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6.全球股市年初反彈......更多內容，訂戶請登入。

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